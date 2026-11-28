Η Ελπίδα ήταν μπροστά με 0-2 σετ όμως εκείνη την στιγμή γύρισε ο διακόπτης και ο Απολλώνιος κατάφερε να ανατρέψει το σκορ

Ο Ο.Φ.Α. Απολλώνιος επικράτησε με 3-2 σετ της Ελπίδας Αμπελοκήπων στο Κερατσίνι, αξιοποιώντας την έδρα του για την 7η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Η νίκη αυτή αποτελεί το πρώτο εντός έδρας δίποντο για την ομάδα του Κερατσινίου στη σεζόν, ενώ η Ελπίδα Αμπελοκήπων πρόσθεσε έναν βαθμό στη μάχη της παραμονής.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με την Ελπίδα να παίρνει από νωρίς το προβάδισμα με 1-5, 2-7 και 5-11. Ο Απολλώνιος δυσκολευόταν να βρει ρυθμό, με τις φιλοξενούμενες να διατηρούν τον έλεγχο και να διευρύνουν τη διαφορά, φτάνοντας στο 14-21. Σε εκείνο το σημείο, όμως οι παίκτριες του Κώστα Λιώση έβγαλαν αντίδραση, ανεβάζοντας την απόδοσή τους. Με ένα εντυπωσιακό σερί, οι γηπεδούχες πλησίασαν στον πόντο (23-24), όμως ένα λάθος στο σερβίς έδωσε στην Ελπίδα το πρώτο σετ με 23-25.

Στο δεύτερο σετ, η Ελπίδα συνέχισε στο ίδιο τέμπο, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά στο 9-12 για περίπου 15 λεπτά, εξαιτίας διαρροής στην οροφή του κλειστού γυμναστηρίου. Η διακοπή δεν επηρέασε τις φιλοξενούμενες, οι οποίες επέστρεψαν στο γήπεδο με την ίδια συγκέντρωση και κατάφεραν να κάνουν το 0-2, κατακτώντας το σετ με 20-25.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο τρίτο σετ, καθώς ο Απολλώνιος παρουσιάστηκε αισθητά βελτιωμένος. Οι γηπεδούχες πήραν από νωρίς τα ηνία, προηγούμενες με 8-4, 12-7 και 17-11. Η Ελπίδα προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του σετ, μειώνοντας σε 22-20, όμως ο Απολλώνιος διαχειρίστηκε σωστά την πίεση και με 25-20 μείωσε σε 1-2.

Το τέταρτο σετ εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Ο Απολλώνιος είχε σταθερά το προβάδισμα, χωρίς όμως να καταφέρει να απομακρυνθεί περισσότερο από τρεις πόντους, με το 18-15 να αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά. Στην τελική ευθεία, οι παίκτριες του Κώστα Λιώση ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, πάτησαν γκάζι και με 25-19 έφεραν την αναμέτρηση στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Στο τάι μπρέικ, ο Απολλώνιος μπήκε αποφασισμένος να ολοκληρώσει την ανατροπή. Με τις Αδαμοπούλου και Σόουζα να δίνουν σημαντικές λύσεις, οι γηπεδούχες προηγήθηκαν γρήγορα με 5-1, ενώ στη συνέχεια η Ρέι με επιτυχημένη ενέργεια ανέβασε το σκορ στο 8-2. Η Ελπίδα δεν κατάφερε να αντιδράσει, με τα λάθη της να επιτρέπουν στον Απολλώνιο να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο. Η Σόουζα με δυνατή επίθεση διαμόρφωσε το 14-6 και ένα ακόμη λάθος των φιλοξενούμενων έγραψε το τελικό 15-6, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή και τη νίκη του Απολλώνιου με 3-2 σετ.