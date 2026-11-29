Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία, καθοδηγώντας την Παλμέιρας στην κατάκτηση του Copa Libertadores επικρατώντας στον τελικό της Εστουντιάντες με 1-0.

Η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα, πανηγυρίζει πλέον την κατάκτηση του τέταρτου Copa Libertadores της ιστορίας της και τρίτου μέσα σε διάστημα έξι χρόνων, με τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ να γράφει την δική του ιστορία.

Ο Φερέιρα, έγινε ο πρώτος μη Λατίνος προπονητής με τρία Copa Libertadores στην κατοχή του, ενώ ανέβηκε και στη δεύτερη θέση όλων των εποχών με τους προπονητές που έχουν τρεις κατακτήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Λατινικής Αμερικής.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς μεγάλες συγκινήσεις, αφού οι δύο ομάδες αναλώθηκαν σε δυνατές μονομαχίες, κάτι που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής, χωρίς όμως η κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο του Βενεζουελάνου διαιτητή, Χεσούς Βελενσουέλα.

Αυτή που είχε τον έλεγχο ήταν η Παλμέιρας, με τους Βραζιλιάνους να δημιουργούν τρεις τελικές προς την εστία του Μουσλέρα, χωρίς όμως ο πολύπειρος Ουρουγουανός πορτιέρε να απειληθεί ιδιαίτερα, με το 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο.

Λυτρωτής Σόσα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για την Παλμέιρας, αφού η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα στην πρώτη καλή στιγμή της άνοιξε το σκορ, με τον Αρίας να στρώνει με το κεφάλι στον Ραμόν Σόσα, που με ωραίο πλασέ στην κίνηση, νίκησε τον Μουσλέρα, διαμορφώνοντας στο 52' το 1-0 υπέρ των Βραζιλιάνων.

Στη συνέχεια, η Εστουντιάντες πήρε την κατοχή της μπάλας και απείλησε με τον Καρίγιο στο 56', όμως η προσπάθεια του Αργεντινού επιθετικού, σταμάτησε στο δοκάρι του Κάρλος Μιγκέλ, που στη συνέχεια καπάκωσε την μπάλα αποσοβώντας τον κίνδυνο για την εστία του.

Τα λεπτά κυλούσαν και οι Αργεντινοί δεν μπορούσαν να βρουν χώρους προς την αντίπαλη εστία, με την Παλμέιρας να κρατάει σχετικά άνετα το υπέρ της 1-0, με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Βελενσουέλα να βρίσκει του Βραζιλιάνους, να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Copa Libertadores.