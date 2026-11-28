Μετά την ισοπαλία-κάζο με την Αταλάντα, η Ίντερ ξέσπασε στην Τζένοα στο Meazza (4-0) και είναι στο -3 από την Λάτσιο.

Δεν είχε περιθώρια για νέα απώλεια η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου ειδικά μετά τον τρόπο που ήρθε η τελευταία κόντρα στην Αταλάντα και παρότι στην αρχή τα χρειάστηκε, επιβλήθηκε της Τζένοα με 4-0 εντός έδρας. Έτσι, οι Nerazzurri πέρασαν με αγώνα περισσότερο πάνω από την Ρόμα και επανέφεραν τη διαφορά από την κορυφή και την Λάτσιο σε απόσταση ενός αποτελέσματος.

Στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Κάρλος Αουγκούστο είχε δοκάρι στο 13' για τους γηπεδούχους και ο τερματοφύλακας, Προβεντέλ, χρειάστηκε να κάνει δύο τρομερές επεμβάσεις σε ισάριθμες κεφαλιές του Όσμαϊτς, για να κρατήσει το «μηδέν». Το σκορ άνοιξε στο 30' ο Λαουτάρο Μαρτίνες με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή μετά το γύρισμα του Ντιούφ από δεξιά και στο 40' ο Τουράμ έγραψε το 2-0 με αριστερό πλασέ. Οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με 3-0 αφού στο 45+3' ο Σούσιτς μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Μπαρέλα. Στο δεύτερο μέρος η Ίντερ έφτασε στο 4-0 στο 54' με το δεύτερο γκολ του Τουράμ και στη συνέχεια έκανε συντήρηση δυνάμεων χώρις κάτι να αλλάξει στη συνέχεια.