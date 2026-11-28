Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για άλλον έναν τελικό στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, τον Πελίστρι που εξηγεί την αλλαγή του στο Νόρτζελαντ και την λύσσα των αντιπάλων που συνεχίζεται αυτή την φορά από το πρωτοπαλίκαρο του Γιαννάκη.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού παρά την πίκρα του κάλεσε τους παίκτες στο πέταλο και τους χειροκρότησε, διότι ξέρει ότι αυτό, που έγινε στην Δανία μπορεί να γίνει μία φορά στο ποδόσφαιρο κόντρα στην εικόνα της ομάδας στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αυτό για μένα ήταν το καλύτερο μήνυμα για τη συνέχεια. Στα social βέβαια και όχι μόνο, η ανθρωποφαγία πάλι έκανε την εμφάνισή της και κάποιοι το έκαναν σημαία αυτό, διότι ξέρουν, ότι στην στραβή του Παναθηναίκού η γκρίνια και η ανθρωποφαγία πουλάει.

Ο Νίστρουπ στο στόχαστρο για τις αλλαγές, επειδή έβαλε τον Λούζα, τον Ταμπόρδα και τον Λιβάι(τρεις βασικούς δηλαδή) και έβγαλε τον Κάνγκουα, τον Τετέι και τον Γιάγκουσιτς. Οι ίδιοι που έκραξαν, όχι απλά έκαναν κριτική που είναι σωστό, αλλά έκραξαν τον προπονητή για αυτές τις αλλαγές, θα ήταν οι πρώτοι, που θα τον έκραζαν, αν ο Κάνγκοιυα έμενε στο ματς πάθαινε θλάση και τον έχανε η ομάδα για καιρό. Το γεγονός, ότι ο Νίστρουπ έχει τις μετρήσεις και ξέρει πόσο πρέπει να παίξει ένας παίκτης πάνω σε έναν κακό πλαστικό τάπητα εξηγεί και τις αλλαγές του.

Και δυστυχώς σήμερα είχαμε και την απάντηση για την αλλαγή του Πελίστρι. Μετά το ματς είχα γράψει ότι κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να τον βγάλει και να βάλει αριστερά τον Τσάπρα. Χωρίς πηχαίους τίτλους και να βάζω στο κάδρο τον Νίστρουπ έκανα την κριτική μου. Σήμερα πήρα την απάντηση. Ο Πελίστρι ένιωσε ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή και μπήκε στην θέση του ο Κρίστιανσεν μπακ και πιο μπροστά πήγε ο Τσάπρας , για να βοηθήσει ανασταλτικά ενώ το σκορ ήταν 1-2. Αν δεν ένιωθε ενοχλήσεις ο Πελίστρι δεν θα έβγαινε αυτός, αλλά ένα μπακ για να μπει ο Κρίστιανσεν, ο οποίος έπρεπε να πάρει ρυθμό. Πέρα από τον Νίστρουπ στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Κρίστιανσεν. Οποιος πιστεύει, ότι ο Κρίστιανσεν καλύπτει αυτός στο τρίτο γκολ τον σκόρερ(αυτό ειπώθηκε) , καλύτερα να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο να την πάει την μπάλα για βόμβα στο τμήμα. Οσο για την φάση του αυτογκόλ έακασε η μπάλα στο πόδι του και πήγε μέσα. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε.

Ο Κρίστιανσεν έκανε δύο σέντρες μισά γκολ, στην μία του Ραστόντερ το πλασέ το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Νόρτζελαντ και την ίδια τύχη είχε και ένα σουτ του Ταμπόρδα. Οσο για την άμυνα με ένα απίστευτο σπριντ έκοψε ένα τετ-α-τετ. Αν ο Δανός είναι καλά και δεν βγάλει μυϊκά θα καταλάβετε τι παίκτης είναι. Συνεχίζω και λέω σε μία μικρή μερίδα του κόσμου. Μην τσιμπάτε, στις στραβές κάποιοι το εκμεταλλεύονται και πουλάνε ανθρωποφαγία και γκρίνια. Ο Νίστρουπ έχει φτιάξει μία ομάδα, που εξελίσσεται και θα έχει και ήττες, όπως αυτή της Πέμπτης. Και αυτός φυσικά κάνει λάθη, αλλά η ουσία είναι, ότι βλέπουμε στο γήπεδο μία ομάδα, που παίζει πολύ καλά με την μπάλα, είναι πρώτη στο πρωτάθλημα , έχει περάσει στην Ευρώπη και το κύπελλο.

Ξεχνάμε την ήττα και προχωράμε, Στο Περιστέρι πάει να παίξει η ομάδα έναν ακόμα τελικό απέναντι σε έναν λυσσασμένο Ατρόμητο να πάρει αποτέλεσμα, όπως κάνει πάντα, όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα πρέπει να μπει καλά, να είναι αποτελεσματική και πιστεύω η επιστροφή του Ντε Φράι θα βοηθήσει ανασταλτικά. Το παιχνίδι είναι μεγάλη παγίδα, αφού η ομάδα τελευταία δεν κερδίζει στο Περιστέρι. Πάει να παίξει με πολλές απουσίες, αλλά πλέον αυτό το συνηθίζουμε. Πρέπει να το θυμόμαστε, όμως, διότι δεν είναι και τόσο απλό να μην φαίνεται η απουσία των δύο καλύτερων παικτών σου του Ουναί και του Αντίνο,μέχρι να μπει ο Γενάρης και να έρθουν οι μεταγραφές.

Πίστη στην ομάδα και στήριξη πάντα μετά από άσχημα αποτελέσματα. Το πρωτάθλημα είναι μία διαδικασία, που θα περάσεις και από δύσκολα αποτελέσματα, που πρέπει να διαχειριστείς σωστά, για να τερματίσεις πρώτος στο τέλος.

*Ο γραφικός το πρωτοπαλίκαρο του Γιαννάκη συνεχίζει και φαντασιώνεται πράγματα κατά του Παναθηναϊκού. Φαίνεται, ότι θέλει να επιστρέψει εκεί που ήταν(πριν τον στείλουν) και βγάζει όλο το μένος του για τον Παναθηναϊκό. Μόνο για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό δεν λέει κουβέντα, διότι εκεί είναι ο κολλητός του ο Γιαννάκης..