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Η πασαδόρος της ΑΕΚ, Μαρίνα Τσοχατζή ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση στο βόλεϊ γυναικών, μετά από 21 χρόνια πορείας.

Η Μαρίνα Τσοχατζή, έπειτα από 21 χρόνια παρουσίας στα γήπεδα του βόλεϊ, αποφάσισε να βάλει τέλος στην αγωνιστική της διαδρομή, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί από το άθλημα που αγάπησε και υπηρέτησε για τόσα χρόνια.

Η Ελληνίδα πασαδόρος, η οποία μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα της ΑΕΚ, αποχαιρετά την ενεργό δράση και αφήνει πίσω της τα τάραφλεξ, παραμένοντας όμως στην οικογένεια της Ένωσης.

Συγκεκριμένα, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον σύλλογο από διαφορετικό πόστο, καθώς θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Τη θέση της στην ΑΕΚ θα πάρει η Στέλλα Χριστοδούλου, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί από τον σύλλογο.

Η Τσοχατζή επέλεξε να γνωστοποιήσει την απόφασή της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την οποία έκλεισε έναν σημαντικό κύκλο της ζωής της και παράλληλα έδωσε το σύνθημα για την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην πορεία της στο βόλεϊ.

Η δημοσίευση της Τσοχατζή:

«Κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος για εμένα. 21 χρόνια βόλεϊ, μια ολόκληρη ζωή γεμάτη αγώνες, προπονήσεις, χαρές, δυσκολίες και στιγμές που θα κρατήσω για πάντα.

Η απόφαση να σταματήσω το βόλεϊ ήταν δική μου. Δεν ήταν εύκολη, αλλά είναι μια απόφαση που πήρα με την καρδιά μου και που με κάνει χαρούμενη. Γιατί κάποιες φορές, για να προχωρήσεις, πρέπει να αφήσεις πίσω κάτι που αγάπησες πολύ.

Μπαμπά, ελπίζω να σε έκανα υπερήφανο. (Ξέρω πόσο ήθελες να με βλέπεις να παίζω. Ελπίζω να είσαι χαρούμενος με εμένα, γιατί σήμερα παίρνω μια απόφαση που με κάνει χαρούμενη.)

Σε ευχαριστώ, βόλεϊ, για όλα όσα μου έδωσες και για όλα όσα με έμαθες. Για τους ανθρώπους που γνώρισα, για τις εμπειρίες που έζησα και για τον άνθρωπο που έγινα μέσα από αυτό το ταξίδι.

Δεν μόνο ένα άθλημα. Αποχαιρετώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου.

Και τώρα, ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου και στην επαγγελματική μου καριέρα. Με συγκίνηση για όσα αφήνω πίσω και χαρά για όσα έρχονται.

Γιατί αυτή τη φορά, η απόφαση είναι δική μου. Και είμαι έτοιμη να προχωρήσω».