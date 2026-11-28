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Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ συμπλήρωσε 159 συμμετοχές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ που κρατούσε από το 2007.

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης γράφει ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος με τη συμμετοχή του στη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Αλαβές έφτασε στην κορυφή της λίστας των Άγγλων ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες εμφανίσεις με τη φανέλα της «Βασίλισσας».

Ο Άγγλος μέσος έφτασε τις 159 επίσημες συμμετοχές, όσες είχε καταγράψει και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρουσίας του στη Μαδρίτη, από το 2003 έως το 2007.

Ο Μπέλινγκχαμ, ο οποίος μετακόμισε στην ισπανική πρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2023, χρειάζεται πλέον μόλις μία συμμετοχή για να καταρρίψει ένα ρεκόρ που άντεξε 19 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεαρός Άγγλος είχε ξεπεράσει ήδη από την πρώτη του σεζόν την επίδοση των 20 τερμάτων που σημείωσε ο Μπέκαμ σε ολόκληρη τη θητεία του στη Ρεάλ.

Οι Άγγλοι με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης:

Ντέιβιντ Μπέκαμ – 159

Τζουντ Μπέλινγκχαμ – 159

Στιβ Μακμάναμαν – 158

Λόρι Κάνιγχαμ – 66

Μάικλ Όουεν – 45

Τζόναθαν Γούντγκεϊτ – 14