Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης γράφει ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο οποίος με τη συμμετοχή του στη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Αλαβές έφτασε στην κορυφή της λίστας των Άγγλων ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες εμφανίσεις με τη φανέλα της «Βασίλισσας».
Ο Άγγλος μέσος έφτασε τις 159 επίσημες συμμετοχές, όσες είχε καταγράψει και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρουσίας του στη Μαδρίτη, από το 2003 έως το 2007.
Ο Μπέλινγκχαμ, ο οποίος μετακόμισε στην ισπανική πρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2023, χρειάζεται πλέον μόλις μία συμμετοχή για να καταρρίψει ένα ρεκόρ που άντεξε 19 χρόνια.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεαρός Άγγλος είχε ξεπεράσει ήδη από την πρώτη του σεζόν την επίδοση των 20 τερμάτων που σημείωσε ο Μπέκαμ σε ολόκληρη τη θητεία του στη Ρεάλ.
Οι Άγγλοι με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης:
- Ντέιβιντ Μπέκαμ – 159
- Τζουντ Μπέλινγκχαμ – 159
- Στιβ Μακμάναμαν – 158
- Λόρι Κάνιγχαμ – 66
- Μάικλ Όουεν – 45
- Τζόναθαν Γούντγκεϊτ – 14