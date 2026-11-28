H Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη αδιανόητο κάζο στην έδρα της από την Αλαβές, αφού ηττήθηκε με 2-1, χάνοντας μεγάλο έδαφος στην μάχη του τίτλου.

Η Αλαβές έκανε το «μπαμ» και νίκησε με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης, προκαλώντας ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε την «χοντρή» γκέλα της βασίλισσας και πέρασε στην 2η θέση, ενώ η Μπαρτσελόνα θα έχει την Κυριακή (29/11) την ευκαιρία να ξεφύγει με +6 από τους «μερένχες», αρκεί να νικήσει εκτός έδρας τη Λα Κορούνια.

Η Ντεπορτίβο αιφνίδιασε την ομάδα του Μουρίνιο, προηγήθηκε 2-0 και παρότι η Ρεάλ μείωσε με τον Μπαπέ, κατάφερε ν' αντέξει στην πίεση των γηπεδούχων και να πάρει το πρώτο της «τρίποντο» στη συγκεκριμένη έδρα μετά από 6 χρόνια! Παράλληλα, η ομάδα του Κίκε Φλόρες έβαλε τέλος αήττητο σερί των 10 νικών της Ρεάλ, η οποία είχε να χάσει από το ξεκίνημα της σεζόν και την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Με 10 παίκτες έμεινε στο φινάλε της αναμέτρησης η Ρεάλ, λόγω αποβολής του Μπέλιγχαμ με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο (αρχικά είχε καταλογιστεί πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, αλλά το VAR διόρθωσε το λάθος του διαιτητή).