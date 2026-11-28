Ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο μετά το ισόπαλο 2-2 με την Καλαμάτα, τόνισε την σημασία που έχει για την ομάδα του ο βαθμό που πήρε.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



Για την εικόνα του ματς: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι, απέναντι σε μια ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές, και σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Γνωρίζαμε ότι δεν έπρεπε να κάνουμε λάθη. Ωστόσο, στο πρώτο λάθος που κάναμε στην αντεπίθεση, ο αντίπαλος κατάφερε να σκοράρει. Ήταν ένα σημαντικό λάθος από την πλευρά μας.



Στη συνέχεια, το παιχνίδι πήγε περισσότερο στην κατοχή της μπάλας, καθώς ο αντίπαλος περίμενε πίσω, έχοντας πετύχει τον στόχο του με το γκολ. Ίσως δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά αυτή την κατάσταση και να κάνουμε τη διαφορά μέσα από κάποιες ατομικές ενέργειες».



Για το τι κρατάει από το σημερινό παιχνίδι: «Πάνω απ’ όλα, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, είναι σημαντικό να μην χάνεις. Αυτό που κρατάμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι, πέρα από τον βαθμό της ισοπαλίας, είναι η αντίδραση της ομάδας. Βρεθήκαμε δύο φορές πίσω στο σκορ, εξαιτίας ατομικών λαθών, κάτι που σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε. Ωστόσο, αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας, γιατί καταφέραμε και τις δύο φορές να ισοφαρίσουμε και να επιστρέψουμε στο παιχνίδι».



Για τη διαιτησία: «Δεν θα ήθελα μετά το τέλος ενός αγώνα να συζητάμε τόσο πολύ για τη διαιτησία».



Ποια είναι η σχέση σας με τον προπονητή της Καλαμάτας και πώς αξιολογείτε τη δουλειά του: «Έχουμε γνωριστεί μέσα από τις σχολές προπονητών της UEFA και έχουμε περάσει αρκετό χρόνο συζητώντας για το ποδόσφαιρο, ακόμη και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Έχουμε πολύ καλή σχέση, τόσο με τον ίδιο όσο και με τους συνεργάτες του.



Είμαι πολύ χαρούμενος για τη δουλειά που κάνει στην Καλαμάτα. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται ευκαιρίες σε νέους Έλληνες προπονητές και εκείνοι να αποδεικνύουν την αξία τους μέσα από τη δουλειά τους. Του αξίζουν συγχαρητήρια, όπως και σε ολόκληρο το προπονητικό του επιτελείο».

