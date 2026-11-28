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Ο Έρικ Σποέλστρα δεν γνώριζε πως οι Μαϊάμι Χιτ αποκλείστηκαν από το NBA Cup μετά τη νίκη τους απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Μαϊάμι Χιτ κατάφεραν να πάρουν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς επικρατώντας με 108-105. Ωστόσο, παρά το θετικό αποτέλεσμα αποκλείστηκαν από το NBA Cup.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Έρικ Σποέλστρα… έπαθε σοκ όταν έμαθε πως η ομάδα του αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

«Τι; Νόμιζα πως ήμασταν ακόμα ζωνταντοί. Υπάρχει απογοήτευση» δήλωσε.

Θυμίζουμε πως οι Χιτ τελείωσαν τον όμιλο με ρεκόρ 3-1, όπως και οι Φιλαδέλφεια Σίξερς. Αλλά αφού οι Σίξερς είχαν επικρατήσει με 111-104 απέναντι στους Χιτ, πήραν αυτοί την πρόκριση.

Όσον αφορά την Wild Card, οι Μπόστον Σέλτικς είχαν +67 στην διαφορά πόντων, ξεπερνώντας κατά πολύ το +28 των Χιτ.