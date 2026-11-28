Οι Μαϊάμι Χιτ κατάφεραν να πάρουν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς επικρατώντας με 108-105. Ωστόσο, παρά το θετικό αποτέλεσμα αποκλείστηκαν από το NBA Cup.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Έρικ Σποέλστρα… έπαθε σοκ όταν έμαθε πως η ομάδα του αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.
«Τι; Νόμιζα πως ήμασταν ακόμα ζωνταντοί. Υπάρχει απογοήτευση» δήλωσε.
Θυμίζουμε πως οι Χιτ τελείωσαν τον όμιλο με ρεκόρ 3-1, όπως και οι Φιλαδέλφεια Σίξερς. Αλλά αφού οι Σίξερς είχαν επικρατήσει με 111-104 απέναντι στους Χιτ, πήραν αυτοί την πρόκριση.
Όσον αφορά την Wild Card, οι Μπόστον Σέλτικς είχαν +67 στην διαφορά πόντων, ξεπερνώντας κατά πολύ το +28 των Χιτ.
Erik Spoelstra was SURPRISED that the Miami Heat were eliminated from the NBA Cup tonight👀 “What? I thought we were still alive. Yeah there’s disappointment.” (@DarkoBasketball) https://t.co/kRO8Z7w1H8— The HEAT Realm (@WadexFlash) November 28, 2026