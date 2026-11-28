Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ζητήσει τη χρήση του ΟΑΚΑ για τη νέα σεζόν και ίσως χρειαστεί να συγκατοικήσουν για ένα διάστημα.

Θετική είναι σε πρώτο χρόνο η διοίκηση του ΟΑΚΑ στο ενδεχόμενο παραχώρησης του κεντρικού σταδίου τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά πριν από την υπογραφή των συμβάσεων, θα πρέπει να διευθετηθούν ορισμένα επιμέρους ζητήματα.

Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει αίτημα για τη χρήση του Ολυμπιακού Σταδίου τα επόμενα δύο χρόνια με «δικαίωμα παράτασης», μιας και μετά τη λήξη του φετινού πρωταθλήματος, θα ξεκινήσουν τα έργα ανάπλασης στο Καραϊσκάκη.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει παράταση παραμονής στο ΟΑΚΑ για ακόμη έξι μήνες, μετά τη λήξη της εν ισχύ σύμβασης το επόμενο καλοκαίρι, αλλά και να το δηλώσει ως δεύτερη έδρα. Κυρίως το θέλει για τα καλοκαιρινά προκριματικά στην Ευρώπη, καθώς με το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου αναμένεται να μπει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Καμία από τις δύο ΠΑΕ δεν ζητά «αποκλειστική χρήση», ωστόσο πρέπει να αποσαφηνιστούν θέματα όπως η συντήρηση του χλοοτάπητα και του σταδίου εν γένει. Βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας, στο οποίο δεν ν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ και θα χρειαστεί η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Το θέμα είναι πως δίπλα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ βρίσκεται το Telekom Center, που είναι η έδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, και θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάποιον τρόπο, ότι δεν θα συμπίπτουν οι ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού με εκείνες του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Αντίστοιχα, εφόσον το ΟΑΚΑ χρησιμοποιηθεί και από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να μην προγραμματίζονται ταυτόχρονα αγώνες των δύο ποδοσφαιρικών ομάδων.

