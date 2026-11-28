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Ο Κέβιν Πόρτερ σε δηλώσεις του μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στους Μάτζικ και τον λόγο που επέλεξε την ομάδα του Ορλάντο.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σημαίνει τα πάντα για μένα αυτή η εξέλιξη. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που κάνω, αυτό είναι το όνειρό μου.

Όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπως αυτή στην οποία βρέθηκα εγώ, θέλεις πάντα να έχεις ευκαιρίες για να παραμείνεις εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος για την ευκαιρία και είμαι ευγνώμων».

Για τον λόγο που επέλεξε τους Μάτζικ: «Ο πρώτος λόγος είναι ο Πάολο. Ξέρετε ότι κατάγομαι από το Σιάτλ. Είναι σαν μικρός μου αδερφός και από τότε που επιλέχθηκε στο draft από το Ορλάντο, παρακολουθούσα πάντα την ομάδα εξαιτίας του.

Μου αρέσει η κουλτούρα, μου αρέσει το στιλ της ομάδας και όλα τα παιδιά είναι νεαρά. Είμαι κι εγώ ακόμη νέος. Απλώς μου φάνηκε σωστή επιλογή και η πιο κατάλληλη για μένα».