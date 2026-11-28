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Μία σημαντική ατομική διάκριση για τον Μπάμπη Κωστούλα, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό της Μπράιτον να αναδεικνύεται νικητής του Golden Boy Web για το 2026, έπειτα από ψηφοφορία των φιλάθλων.

Η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συνοδεύτηκε από μία ιδιαίτερη αναγνώριση, καθώς ο νεαρός επιθετικός συγκέντρωσε την προτίμηση του κοινού στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Golden Boy.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και νυν επιθετικός της Μπράιτον αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Golden Boy Web, με τους διοργανωτές να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια του έτους.

Η συγκεκριμένη διάκριση εντάσσεται στον θεσμό των βραβείων Golden Boy, που διοργανώνει η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport». Σε αντίθεση με το κεντρικό βραβείο, για το οποίο αποφασίζει επιτροπή δημοσιογράφων, ο νικητής του Golden Boy Web προκύπτει αποκλειστικά μέσα από την ψηφοφορία του ποδοσφαιρικού κοινού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των διοργανωτών:

«Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο νικητής του Golden Boy Web! Ο επιθετικός της Μπράιτον ήταν ο αγαπημένος των φιλάθλων καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κερδίζοντας τις καρδιές τους με τις εμφανίσεις του!».