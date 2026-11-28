Η Μαρία Γουόφιλ από την Νιγηρία είναι η νικήτρια για το βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς» (Woman of the Year Award) της World Athletics για το 2026, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας δέσμευσής της για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την δημιουργία ευκαιριών για γυναίκες και κορίτσια στον στίβο.

Ως έμπειρο διοικητικό στέλεχος στον αθλητισμό, η Γουόφιλ έχει αφιερώσει δεκαετίες στην προάσπιση της μεγαλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών στις ηγετικές θέσεις του αθλητισμού, υποστηρίζοντας παράλληλα πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την συμμετοχή και την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς γυναικών αθλητριών, προπονητριών και διοικητικών στελεχών.

Διατελέσασα Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Στίβου της Νιγηρίας (θέση που κατείχε από το 2005 έως το 2013), η Γουόφιλ έχει υπηρετήσει επίσης σε ανώτερες θέσεις στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητικής Ανάπτυξης της Νιγηρίας, ενώ έχει αναλάβει πολυάριθμους ηγετικούς ρόλους σε εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς.

Υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια της αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των νιγηριανών αθλητικών ομοσπονδιών, στηρίζοντας προσπάθειες που οδήγησαν στην δημιουργία επιπλέον θέσεων για γυναίκες στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας.

Σε ηπειρωτικό επίπεδο, η Γουόφιλ πρωτοστάτησε στην δημιουργία της Ομάδας Εργασίας για την Ηγεσία των Φύλων (Gender Leadership Task Force) της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Στίβου (Confederation of African Athletics) το 2024, και συνέβαλε στον συντονισμό σεμιναρίων σχετικά με την ηγεσία και το φύλο σε όλη την Αφρική. Παράλληλα, έχει λειτουργήσει ως μέντορας για γυναίκες προπονήτριες και διοικητικά στελέχη, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος Women's Sport Leadership Academy (WISH).

Το έργο της σε επίπεδο βάσης περιλαμβάνει την έναρξη και τον συντονισμό της διοργάνωσης «Abuja FCT Girls Sprints and Relays», μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τα κορίτσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στον στίβο.

«Ήταν μια χρονιά που με γεμίζει ταπεινότητα και είμαι πολύ υπερήφανη που αναγνωρίζεται το έργο που έχω επιτελέσει», δήλωσε η Γουόφιλ και πρόσθεσε: «Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση, ιδιαίτερα στην ηγεσία της World Athletics, η οποία δίνει τεράστια έμφαση στην ακεραιότητα και στη συνεπή αφοσίωση στην ανάπτυξη του στίβου. Εκφράζω επίσης τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τη Συνομοσπονδία Αφρικανικού Στίβου, τη Νιγηριανή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Εθνική Αθλητική Επιτροπή, την Ομοσπονδία Στίβου της Νιγηρίας και την Ένωση Πρώην Αθλητριών της Νιγηρίας, που μου έδωσαν την ευκαιρία να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Αυτό το βραβείο μού έδωσε νέα ώθηση να συνεχίσω να προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό από όποια θέση κι αν βρίσκομαι στον χώρο του αθλητισμού.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της World Athletics Σεμπάστιαν Κόε, δήλωσε: «Η Μαρία έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας της στην δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες και τα κορίτσια στον στίβο. Η αφοσίωσή της στην βελτίωση της γυναικείας εκπροσώπησης στις ηγετικές θέσεις του αθλητισμού, σε συνδυασμό με το έργο της στην καθοδήγηση (mentoring) και την υποστήριξη άλλων, έχει συμβάλει ουσιαστικά και διαχρονικά στο άθλημά μας. Είναι απολύτως άξια αποδέκτης αυτού του βραβείου».

Η Γουόφιλ υπήρξε μέλος της Επιτροπής Γυναικών της World Athletics από το 2010 έως το 2018 και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται ενεργά στην προώθηση ευκαιριών για τις γυναίκες στον τομέα της αθλητικής διοίκησης.

Το βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς» (Woman of the Year Award) αναγνωρίζει άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικό έργο στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον στίβο, μέσω της ηγετικής τους δράσης, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων και των προσπαθειών τους για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

