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Με 4 αλλαγές στην 12άδα της θα παραταχθεί η Εθνική στον «τελικό» κόντρα στην Ισπανία (29/11, 19:00).

Τα προβλήματα τραυματισμού άφησαν εκτός τους Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νίκο Χουγκάζ.

Έτσι τις θέσεις τους πήραν οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης, Νίκος Περσίδης και Νίκος Πλώτας.

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία είναι «τελικός» για την Ελλάδα, αφού ήττα θα την αφήσει οριστικά εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά η 12άδα της Εθνικής:

Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νίκος Πλώτας