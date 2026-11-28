Στο γήπεδο της Τούμπας προπονήθηκε το πρωί του Σάββατου ο Δικέφαλος, που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας απέναντι στην ΑΕΚ.
Η αποστολή των ασπρόμαυρων αναχωρεί το απόγευμα για την Αθήνα, με τον Ιταλό τεχνικό να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ενόψει ντέρμπι.
Όπως αναφέρει η ενημέρωση των ασπρόμαυρων:
«Ώρα για ντέρμπι. Το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2026-27.
H τελευταία προπόνηση της ομάδας διεξήχθη στην Τούμπα και ήταν αφιερωμένη στο τακτικό κομμάτι, ενώ έγινε και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Η αποστολή αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα»