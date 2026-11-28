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Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συμπεριέλαβε τον Παναγιώτη Ρέτσο στην αποστολή για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Με τον Παναγιώτη Ρέτσο να συμμετέχει κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής (29/11, 19:00) με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Άλλα νέα προβλήματα δεν αντιμετωπίζει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα, για να φρεσκάρει την ομάδα σε σχέση το ματς κόντρα στη Μίλαν.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμμετέχουν οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Ρόκα, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους.