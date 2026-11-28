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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο με την παρακάμερα του αγώνα με τη Νόρτζελαντ και την υπέροχη κερκίδα της ομάδας.

Το «Τριφύλλι» ηττήθηκε με 3-2 από τη Νόρτζελαντ στην Δανία, σε ένα παιχνίδι όπου ο κόσμος του «έκλεψε» τις εντυπώσεις με την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησε.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε δύο μέρες μετά τον αγώνα ένα βίντεο με την παρακάμερα, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στους οπαδούς αλλά και στα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ προς αυτούς.

Ο Δανός προπονητής αποθέωσε τον κόσμο για την στήριξή του και εξέφρασε την απογοήτευση όλης της ομάδας που δεν κατάφερε να τους προσφέρει βαθμούς.

Δείτε το βίντεο: