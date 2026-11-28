Στην αποστολή της Ισπανίας συμπεριλήφθηκαν οι Αλμπέρτο Αμπάλδε, Χάιμε Πραντίγια και Σάντι Γιούστα, που είχα απουσιάσει από το πρώτο ματς της Ισπανίας στα παράθυρα του Νοεμβρίου.
Η 12άδα της Ισπανίας αποτελείται από τους: Αλμπέρτο Αμπάλδε, Φρανσίς Αλόνσο, Ντάριο Μπριθουέλα, Αλβάρο Καρντένας, Χάιμε Φερνάντεθ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Πιέρ Οριόλα, Ζοέλ Πάρα, Χάιμε Πραντίγια, Μάριο Σεν-Σουπερί, Σάντι Γιούστα.
Los 1️⃣2️⃣ de España🇪🇸 para enfrentarse mañana a Grecia en Santiago #FIBAWC x #StepItUp https://t.co/viK3qEi1Ps— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 28, 2026