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Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση θα παραταχθεί η Ισπανία στην αναμέτρηση με την Ελλάδα, που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (29/11, 19:00).

Στην αποστολή της Ισπανίας συμπεριλήφθηκαν οι Αλμπέρτο Αμπάλδε, Χάιμε Πραντίγια και Σάντι Γιούστα, που είχα απουσιάσει από το πρώτο ματς της Ισπανίας στα παράθυρα του Νοεμβρίου.

Η 12άδα της Ισπανίας αποτελείται από τους: Αλμπέρτο Αμπάλδε, Φρανσίς Αλόνσο, Ντάριο Μπριθουέλα, Αλβάρο Καρντένας, Χάιμε Φερνάντεθ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, Πιέρ Οριόλα, Ζοέλ Πάρα, Χάιμε Πραντίγια, Μάριο Σεν-Σουπερί, Σάντι Γιούστα.

