Σλούκας τέλος, Καλάθης ίσως να μην ξαναπαίξει με την Εθνική, Παπανικολάου στην τελική ευθεία και κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι μπροστά σε μια παταγώδη αποτυχία. Την οποία θα χρεωθούν όσοι έχουν συμμετοχή σε αυτή, αλλά κυρίως το σύστημα Λιόλιου και φυσικά εκείνοι που με οποιοδήποτε τρόπο το στήριξαν. Επικοινωνιακά ή λαμβάνοντας μέρος σε αυτό.



Η δυστυχία για το ελληνικό μπάσκετ, είναι πως αυτή η πενταετία ήταν ουσιαστικά η ολοκλήρωση της πορείας μιας ιστορίας φουρνιάς για το ελληνικό μπάσκετ. Με κορυφή της πυραμίδας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο οποίος την πιο μεστή του μπασκετική εποχή, την πέρασε με τον Λιόλιο στο «τιμόνι».



Για όλους δεν είναι μόνο το ίδιο το τέλος που πλησιάζει απ’ τη διεθνή καριέρα. Είναι το πώς έρχεται αυτό. Ο Κώστας Σλούκας είναι ο μόνος που ουσιαστικά κατάλαβε τι θα ακολουθήσει και αφού βοήθησε για το χάλκινο στο Εurobasket, έπαψε να συμμετέχει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.



Ο Νικ Καλάθης δεν έκανε το ίδιο και φτάσαμε τώρα να συζητάμε αν φταίει που έχει ενοχλήσεις κι αν κακώς ενοχλήθηκε από τις δηλώσεις του Σπανούλη. Τη στιγμή που μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους πλέι μέικερ του ελληνικού μπάσκετ.



Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει να είναι μέλος της Εθνικής, αλλά σαφώς το ενδεχόμενο αποκλεισμού από το Παγκόσμιο του Κατάρ, δεν μοιάζει και το καλύτερο «αντίο» στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Κάτι που φάνηκε ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο δεν μπορούσε να μιλήσει μετά το ματς με τη Γεωργία.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι λίγο νεότερος, όμως πρόκειται για μια ξεχωριστή κατηγορία. Η εποχή του και τα ώριμα χρόνια του στο μπάσκετ, ήταν ουσιαστικά η πενταετία του Λιόλιου. Περισσότερο από τους επιτυχίες του, θα θυμάται ο κόσμος τα γύρω-γύρω για τα οποία δεν ευθύνεται. Και φυσικά κανείς δεν γνωρίζει τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα.



Ο Γιάννης είναι 32 ετών. Αν δεν γίνει το… θαύμα με την ανατροπή σκηνικού και την πρόκρισή μας στο Παγκόσμιο, ίσως να μην τον ξαναδούμε ποτέ με τη φανέλα της Εθνικής σε κάποια μεγάλη διοργάνωση.



Ξεκάθαρα κανείς δεν περίμενε πως αυτά τα παιδιά θα πλησιάζουν σε ένα τέτοιο τέλος απ’ την Εθνική. Όντας αυτοί που «κουβάλησαν» το μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο, μετά την εποχή Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκά κλπ.



Και το ζήτημα είναι αυτοί που θα πάρουν τη σκυτάλη, πόση απ’ τη δική τους θέληση και διάθεση θα έχουν για να «τρέξουν» στην Εθνική. Να τη βοηθήσουν. Να ξοδέψουν τα καλοκαίρια τους, την ξεκούραση τους, τις διακοπές τους. Παιδιά που είναι στα κολέγια των ΗΠΑ, ονειρεύονται ΝΒΑ και ταυτόχρονα βλέπουν πώς φέρθηκε το ελληνικό μπάσκετ στους προκατόχους τους.