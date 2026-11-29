Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Πανιωνίου μια βδομάδα πριν δεν ήταν ένα «ξεμπούκωμα» αλλά ένα νέο ξεκίνημα. Οι ερυθρόλευκοι είχαν ανάλογη εικόνα κόντρα στον ΠΑΟΚ κάνοντας σαφές ότι αρχίζουν να ανεβάζουν ρυθμό και κυρίως να μαθαίνουν από τα λάθη τους.

Έχει αρχίσει να ανεβάζει ταχύτητες ο Ολυμπιακός και η νίκη του στην Πυλαία ήρθε για να το επιβεβαιώσει. Ήταν σαφές από πριν ότι οι ερυθρόλευκοι είναι ανώτεροι σε πολλούς τομείς από τον εξαιρετικά ασταθή ΠΑΟΚ φέτος αλλά ένα ντέρμπι έχει πάντα ιδιαιτερότητες και αυτό έγινε ξεκάθαρο στο πρώτο σετ.

Κάθε μεγάλη αναμέτρηση έχει τα σημεία «κλειδιά». Στην περίπτωση αυτή ήταν η… απόδραση του Ολυμπιακού από το πρώτο σετ. Ο ΠΑΟΚ συνολικά φέτος παρουσιάζεται καλύτερος στην έδρα του σε αντίθεση με τα εκτός έδρας παιχνίδια όπου μοιάζουν με τραγωδία. Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω τον κακό του εαυτό, αυτόν που είδαμε κατά κύριο λόγω στο Ρέθυμνο, είδε τον Πέτκοβιτς να γίνεται αποτελεσματικός, τα σερβίς του να είναι πιεστικά και την κόντρα μπάλα να δίνει λύσεις. Ακόμα και έτσι, όμως, αν έναν αντίπαλο σαν τον Ολυμπιακό δεν τον τελειώσεις σε τελειώνει εκείνος.

Προφανώς όταν ένα σετ φτάνει να κρίνεται στους 32 πόντους έχουν προηγηθεί και λάθη και χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν. Όσο ο δικέφαλος, παίζοντας καλά και βγάζοντας άμυνες, δεν αξιοποίησε τα σετ μπολ του και δεν πήρε σωστές αποφάσεις στις κομβικές επιθέσεις άφηνε τον Ολυμπιακό ζωντανό. Και όταν όλα κρίνονται σε λεπτές ισορροπίες μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει τη ζημιά από το σερβίς κάτι που έγινε τελικά.

Η έκφραση «κατέρρευσε» δεν είναι απόλυτα σωστή και δίκαιη για τον ΠΑΟΚ του δεύτερου και τρίτου σετ αλλά ήταν ξεκάθαρο πως οι ασπρόμαυροι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν με συνέπεια στον ίδιο ρυθμό. Πολύ απλά γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σε άλλες ταχύτητες και επιπλέον έχει μεγαλύτερη πληρότητα. Έχει προφανώς καλύτερες ικανότητες στο σερβίς και στο μπλοκ και έχει και έναν πασαδόρο επιπέδου που μπορεί να κουμαντάρει το παιχνίδι ιδανικά την ώρα που ο ΠΑΟΚ έριξε τον Καρίσιο στα βαθιά λίγα εικοσιτετράωρα αφότου πάτησε Θεσσαλονίκη.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι γενικά μια ψηλή ομάδα αλλά κυρίως πως σχεδόν όλοι οι παίκτες που λογίζονται ως βασικοί έχουν δυνατότητες καλού μπλοκ. Έξι διαφορετικοί παίκτες χάρισαν πόντους από μπλοκ άλλωστε. Και πέρα από τα προφανή, δηλαδή τον Χέινς που έχουμε καταλάβει καλά πόση ποιότητα κουβαλάει αλλά και τον MVP Ράπτη που ξέρουμε τι παίκτης είναι ο Μπαράνοβιτς είναι ένας πασαδόρος που μπορεί να δώσει ταχύτητα στο παιχνίδι. Ειδικά όταν έχει στη μπροστά ζώνη τον Έλντερ ο Ολυμπιακός αποκτά εντυπωσιακές δυνατότητες στον πρώτο χρόνο. Και ο Πιτακούδης δίνει μεγάλες βοήθειες, και πλέον ξεκινάει ως βασικός και δεν κυνηγάει να κερδίσει αυτό το ρόλο, αλλά ο Έλντερ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς έχει εκρηκτικότητα που λίγοι κεντρικοί μπορούν να κοντράρουν από την απέναντι πλευρά.

Το μεγαλύτερο συμπέρασμα που προέκυψε όμως είναι πως οι δύο ομάδες είναι σε διαφορετική τροχιά. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει συνεχώς, εξελίσσεται και διορθώνει αδυναμίες που εμφάνισε ως τώρα ενώ ο ΠΑΟΚ μοιάζει πως σε κάθε παιχνίδι ξανασυναρμολογείται. Ο δικέφαλος ακόμα ψάχνει ταυτότητα, ακόμα ψάχνει στόχους και η αλήθεια είναι πως ακόμα ψάχνει τους κατάλληλους παίκτες με πρώτη αλλαγή ως τώρα τον πασαδόρο του. Το ένα τρίτο της σεζόν έχει συμπληρωθεί και ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν έχει δει την πυξίδα να σταθεροποιείται την ώρα που αντίπαλοί του όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεμακραίνουν κατά πολύ.