Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα-σοκ από την Αλαβές, ωστόσο δεν παρέλειψε να πετάξει και τα «βέλη» του για την διαιτησία.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη διαιτησία: «Ήταν πολύ τυχεροί που ο διαιτητής ήταν τόσο επιεικής με τα φάουλ και τις καθυστερήσεις. Ο διαιτητής ήταν πολύ επιεικής και όσον αφορά τον κανονισμό που προβλέπει απευθείας κόκκινη κάρτα όταν κάποιος από τον πάγκο μιας ομάδας πετάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το έκαναν δύο φορές».

Για την εικόνα της ομάδας του και τις επιλογές του: «Ένιωσα ότι η ομάδα δεν είχε φρεσκάδα. Όταν, όμως, αλλάζεις πολλούς παίκτες ταυτόχρονα, τα πράγματα δεν λειτουργούν, οπότε δεν ήθελα να αλλάξω τη δομή της ομάδας. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Εγώ ήμουν αυτός που πήρε αυτές τις αποφάσεις».

Για την αντικατάσταση του Αρντά Γκιουλέρ αντί του Βινίσιους: «Ο Μπερνάρντο και ο Αρντά είναι δύο παίκτες με πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά και η ομάδα δεν έβρισκε χώρους. Εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι είχα δύο επιλογές: να βγάλω είτε τον Βινίσιους είτε τον Αρντά. Από τη στιγμή που ο Αρντά και ο Μπερνάρντο μοιάζουν τόσο πολύ, θεώρησα ότι θα έκαναν την ίδια δουλειά».

Για το τι ήθελε να πετύχει με την είσοδο του Κάρλος Εσπί: «Παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε πρόθεση να κρατήσει την μπάλα, αλλά να βγει άμεσα στην αντεπίθεση. Μας έλειπε η παρουσία στην αντίπαλη περιοχή, οπότε θεώρησα ότι ο Εσπί θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε με διαφορετικό τρόπο από όλες τις υπόλοιπες που έχουν έρθει εδώ».