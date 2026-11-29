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Οι Ορλάντο Μάτζικ πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση στην έδρα των Ουάσινγκτον Oυίζαρντς, επικρατώντας με το εμφατικό 116-91.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τις διαθέσεις τους από την πρώτη περίοδο (30-21), ενώ στο δεύτερο δωδεκάλεπτο ήταν καταιγιστικοί, σημειώνοντας 38 πόντους έναντι μόλις 17 των αντιπάλων τους. Το σκορ του ημιχρόνου διαμορφώθηκε στο εντυπωσιακό 68-38.

Οι Oυίζαρντς επιχείρησαν να περιορίσουν την έκταση της ήττας τους στο δεύτερο ημίχρονο, κερδίζοντας τόσο την τρίτη (30-27) όσο και την τέταρτη περίοδο (23-21), χωρίς όμως να αλλάξουν τη μοίρα της αναμέτρησης.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Τρίσταν ντα Σίλβα με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ από πλευράς Ουάσινγκτον ο Τρέι Γιανγκ κατέγραψε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Με αυτή την επικράτηση οι Μάτζικ ανέβηκαν στο 8-10, με τους Oυίζαρντς να υποχωρούν στο 7-13.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης