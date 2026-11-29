Ο Τζενάρο Γκατούζο έσταξε μέλι για τον Χρήστο Μανδά, τονίζοντας πόσο πολύ ήθελε την παραμονή του Έλληνα πορτιέρε στην Λάτσιο, χαρακτηρίζοντας τον έναν από τους κορυφαίος τερματοφύλακες της Serie A.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός προπονητής:

«Ουδείς θυμάται ότι ο Mανδάς έφυγε από τη Λάτσιο την περασμένη σεζόν χωρίς να παίξει ούτε ένα λεπτό, ενώ η Μπόρνμουθ έχασε πολύ λίγα παιχνίδια. Ξέρετε τι έκανα αυτό το καλοκαίρι, τον ήθελα πάση θυσία επειδή χρειαζόταν ηρεμία και πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση.



Μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ιταλίας υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά πάντα πίστευα σε αυτόν. Είναι απίστευτα πεινασμένος και ταπεινός και όλα όσα πετυχαίνει είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του.



Προπονείται σαν μουλάρι, και πάντα πρόθυμος να μάθει. Όταν ένας παίκτης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, όλα γίνονται πιο εύκολα. Σήμερα, είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στη Serie A, και η τιμή ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν».