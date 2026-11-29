Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Φερνάντο Μουσλέρα φόρεσε τα γάντια του για τελευταία φορά στον τελικό του Copa Libertadores, υπερασπιζόμενος την εστία της Εστουντιάντες κόντρα στην Παλμέιρας.

Ο σπουδαίος Ουρουγουναός τερματοφύλακας, μετά την ήττα της ομάδας του, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, κρεμώντας τα γάντια του στο 40ο έτος της ηλικίας του.

Ο Μουσλέρα ξεκίνησε την μεγάλη καριέρα του από την Γουόντερερς, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Νασιονάλ Μοντεβιδέο, Λάτσιο και έκανε την μεγάλη καριέρα στην Γαλατασαράι από το 2011 έως το 2025.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Μουσλέρα επέστρεψε στην Λατινική Αμερική φορώντας την φανέλα της Εστουντιάντες, που αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της πλούσιας καριέρας του.

Ο θρυλικός πορτιέρε, αποτέλεσε επί σειρά ετών τον βασικό τερματοφύλακα της Εθνικής Ουρουγουάης, φορώντας την φανέλα της «Σελέστε» σε 137 αναμετρήσεις.