Ο σπουδαίος Ουρουγουναός τερματοφύλακας, μετά την ήττα της ομάδας του, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, κρεμώντας τα γάντια του στο 40ο έτος της ηλικίας του.
Ο Μουσλέρα ξεκίνησε την μεγάλη καριέρα του από την Γουόντερερς, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Νασιονάλ Μοντεβιδέο, Λάτσιο και έκανε την μεγάλη καριέρα στην Γαλατασαράι από το 2011 έως το 2025.
Το καλοκαίρι του 2025 ο Μουσλέρα επέστρεψε στην Λατινική Αμερική φορώντας την φανέλα της Εστουντιάντες, που αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της πλούσιας καριέρας του.
Ο θρυλικός πορτιέρε, αποτέλεσε επί σειρά ετών τον βασικό τερματοφύλακα της Εθνικής Ουρουγουάης, φορώντας την φανέλα της «Σελέστε» σε 137 αναμετρήσεις.
🚨 BREAKING | 40 year old Fernando Muslera has announced his retirement from football! 🧤💔 He began his career at Montevideo Wanderers before playing for Nacional, Lazio, Galatasaray and finally Estudiantes. A legendary career comes to an end. 👏 https://t.co/i3XiClW415— Goal Gossip (@Goal_Gossip1) November 28, 2026