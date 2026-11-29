Η κάτοχος 15 πρωταθλημάτων, εκ των οποίων τα 13 συνεχόμενα από το 2006 έως το 2018, έμεινε στο 1-1 με την Ίσλοχ την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Λευκορωσίας, τερματίζοντας την προτελευταία θέση, που οδηγεί στην δεύτερη κατηγορία!
Έτσι, η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ, που είχε και έξι συμμετοχές σε φάση ομίλων του Champions League, τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Λευκορωσίας.
❌ 🇧🇾 BATE Borisov have just been RELEGATED from 1st to the 2nd tier in Belarus! 🏆 🇧🇾 BATE Borisov are the MOST successful Belarusian club, with 15 titles won, 13 in a row from 2006 to 2018! 🌍 🇧🇾 BATE Borisov have played FIVE TIMES in the group stage of the Champions League! https://t.co/nkCNRHH4j4— Football Rankings (@FootRankings) November 28, 2026