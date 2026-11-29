Τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας της βιώνει η πιο επιτυχημένη ομάδα της Λευκορωσίας, αφού η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ, τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία!

Η κάτοχος 15 πρωταθλημάτων, εκ των οποίων τα 13 συνεχόμενα από το 2006 έως το 2018, έμεινε στο 1-1 με την Ίσλοχ την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Λευκορωσίας, τερματίζοντας την προτελευταία θέση, που οδηγεί στην δεύτερη κατηγορία!

Έτσι, η ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ, που είχε και έξι συμμετοχές σε φάση ομίλων του Champions League, τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Λευκορωσίας.