Οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο δωδεκάλεπτο (39-21), ενώ συνέχισαν την εξαιρετική επιθετική τους παρουσία και στη δεύτερη περίοδο (34-29), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 73-50.
Ωστόσο, μετά την ανάπαυλα η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά, με τους Χόρνετς να εξαπολύουν την αντεπίθεσή τους και με επιμέρους σκορ 38-23 να μειώνουν τη διαφορά στους οκτώ πόντους (96-88).
Η Σάρλοτ συνέχισε να πιέζει στην τελευταία περίοδο (28-22), φτάνοντας μια ανάσα από μια τεράστια ανατροπή, όμως οι Νετς άντεξαν και απέφυγαν το κάζο, παίρνοντας ένα μεγάλο διπλό.
Για τους νικητές ξεχώρισε ο ΝτέιΡον Σαρπ με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων ήταν ο Κόμπι Oυάιτ, ο οποίος σταμάτησε στους 37 πόντους, έχοντας επίσης 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.