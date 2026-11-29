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Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν μπροστά με 23 πόντους στο ημίχρονο, οι Μπρούκλιν Νετς χρειάστηκε να παλέψουν μέχρι το φινάλε για να επικρατήσουν των Σάρλοτ Χόρνετς με 118-116.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο δωδεκάλεπτο (39-21), ενώ συνέχισαν την εξαιρετική επιθετική τους παρουσία και στη δεύτερη περίοδο (34-29), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 73-50.

Ωστόσο, μετά την ανάπαυλα η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά, με τους Χόρνετς να εξαπολύουν την αντεπίθεσή τους και με επιμέρους σκορ 38-23 να μειώνουν τη διαφορά στους οκτώ πόντους (96-88).

Η Σάρλοτ συνέχισε να πιέζει στην τελευταία περίοδο (28-22), φτάνοντας μια ανάσα από μια τεράστια ανατροπή, όμως οι Νετς άντεξαν και απέφυγαν το κάζο, παίρνοντας ένα μεγάλο διπλό.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο ΝτέιΡον Σαρπ με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων ήταν ο Κόμπι Oυάιτ, ο οποίος σταμάτησε στους 37 πόντους, έχοντας επίσης 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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