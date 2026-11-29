Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τα «Ελάφια» να έχουν ισχνό προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου (27-26), όμως οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τον ρυθμό τους στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (38-31), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 64-58.
Η μεγάλη αντεπίθεση του Μιλγουόκι ήρθε μετά την ανάπαυλα, όταν με ένα εντυπωσιακό 34-18 στην τρίτη περίοδο ανέτρεψε την κατάσταση και απέκτησε προβάδισμα δέκα πόντων (92-82).
Οι Θάντερ προσπάθησαν να επιστρέψουν στην τελευταία περίοδο (29-27), όμως τα «Ελάφια» υπερασπίστηκαν τη διαφορά τους, πανηγυρίζοντας μόλις την τρίτη τους νίκη στη φετινή σεζόν (3-18), με την Οκλαχόμα να υποχωρεί στο 10-10.
Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Κελέλ Ουέρ με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ από την πλευρά των φιλοξενούμενων ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 34 πόντους, 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ.