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Οι Τεξανοί εκμεταλλεύτηκαν τις πολλές απουσίες των Φιλαδέλφεια 76ερς, επικρατώντας με το επιβλητικό 131-93.

Oι Σίξερς ταξίδεψαν στο Χιούστον χωρίς τους Λεμπρόν Τζέιμς, Τζέιλεν Μπράουν, Ζοέλ Εμπίιντ, Ντιν Ουέιντ και Ντόμινικ Μπάρλοου, έχοντας εξ αρχής δύσκολο έργο απέναντι στους Ρόκετς.

Οι γηπεδούχοι πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 36-26, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο +12 (50-62).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ρόκετς κυριάρχησαν πλήρως και με επί μέρους 31-25 στην τρίτη περίοδο «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, με τους Σίξερς να καταρρέουν στην τελευταία περίοδο.

Έτσι, οι Ρόκετς πανηγύρισαν την 15η νίκη τους την φετινή σεζόν, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 15-4, ενώ οι Σίξερς γνώρισαν την πέμπτη τους ήττα, πέφτοντας πλέον στο 16-5.

Ο Άμεν Τόμπσον με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς με 14 πόντους και 4 ασίστ.

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