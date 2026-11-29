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Οι Σικάγο Μπουλς επέστρεψαν από διψήφια διαφορά και πανηγύρισαν μια δραματική εντός έδρας νίκη απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς με 108-107.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παρκέ, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +11 (32-21), με τους «Ταύρους» να περιορίζουν τη διαφορά στους οκτώ πόντους στο ημίχρονο (50-58), χάρη στο επιμέρους 29-26 του δεύτερου δωδεκαλέπτου.

Το Σικάγο συνέχισε να ροκανίζει τη διαφορά μετά την ανάπαυλα κάνοντας επί μέρους 28-26, για να μπει στην τελική ευθεία της αναμέτρησης στο -6 (78-84).

Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την αντεπίθεσή τους και με επιμέρους σκορ 30-23 πήραν τη νίκη στο νήμα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 7-12, με την Ιντιάνα να υποχωρεί στο 6-14.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Μπάντι Χιλντ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από πλευράς Πέισερς ο Ίβιτσα Ζούμπατς κυριάρχησε στη ρακέτα, καταγράφοντας double-double με 14 πόντους, 16 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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