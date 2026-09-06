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Βαθμολογία Stoiximan Super League: Θριαμβευτής του ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, με το απόλυτο στην κορυφή ο Παναιτωλικός!

Ποδόσφαιρο
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Το τριφύλλι θριάμβευσε στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς απέναντι στον ΠΑΟΚ, όμως η ομάδα του Αγρινίου είναι μόνη στο ρετιρέ, έχοντας 3 στα 3!

Πράσινο βάφτηκε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1 και διατήρησε το απόλυτο νικών, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. 

Στην κορυφή βρίσκεται ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Αγρινίου πέρασε νικηφόρα από την έδρα του απογοητευτικού και ουραγού Λεβαδειακού και πλέον απολαμβάνει την μοναξιά του ρετιρέ, ως η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει και τα τρία πρώτα της παιχνίδια.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική είναι η εξής: 

1. Παναιτωλικός 3 9 7-1
2. AEK 3 7 10-1
3. Ολυμπιακός 3 7 3-1
4. Παναθηναϊκός 2 6 5-1
5. ΠΑΟΚ 3 6 7-4
6. ΟΦΗ 2 6 5-2
7. Άρης 3 6 5-8
8. Βόλος ΝΠΣ 3 2 2-4
9. Ατρόμητος 2 1 2-4
10. Καλαμάτα 3 1 3-6
11. Κηφισιά 3 1 1-3
12. Ηρακλής 2 1 1-5
13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 2 0 1-4
14. Λεβαδειακός 3 0 0-8

* Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

 

H 3η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εξής αναμέτρηση

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

18:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Ηρακλής

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

19:00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ

21:00: Ηρακλής - Ατρόμητος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

18:00: Καλαμάτα - Βόλος ΝΠΣ

19:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - ΑΕΚ

21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

21:00: ΠΑΟΚ - Άρης

21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Θριαμβευτής του ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, με το απόλυτο στην κορυφή ο Παναιτωλικός!