Βαθμολογία Stoiximan Super League: Θριαμβευτής του ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, με το απόλυτο στην κορυφή ο Παναιτωλικός!

Πράσινο βάφτηκε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1 και διατήρησε το απόλυτο νικών, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.
Στην κορυφή βρίσκεται ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Αγρινίου πέρασε νικηφόρα από την έδρα του απογοητευτικού και ουραγού Λεβαδειακού και πλέον απολαμβάνει την μοναξιά του ρετιρέ, ως η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει και τα τρία πρώτα της παιχνίδια.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική είναι η εξής:
|1. Παναιτωλικός
|3
|9
|7-1
|2. AEK
|3
|7
|10-1
|3. Ολυμπιακός
|3
|7
|3-1
|4. Παναθηναϊκός
|2
|6
|5-1
|5. ΠΑΟΚ
|3
|6
|7-4
|6. ΟΦΗ
|2
|6
|5-2
|7. Άρης
|3
|6
|5-8
|8. Βόλος ΝΠΣ
|3
|2
|2-4
|9. Ατρόμητος
|2
|1
|2-4
|10. Καλαμάτα
|3
|1
|3-6
|11. Κηφισιά
|3
|1
|1-3
|12. Ηρακλής
|2
|1
|1-5
|13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|2
|0
|1-4
|14. Λεβαδειακός
|3
|0
|0-8
* Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
H 3η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εξής αναμέτρηση
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026
18:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Ηρακλής
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026
19:00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ
21:00: Ηρακλής - Ατρόμητος
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
18:00: Καλαμάτα - Βόλος ΝΠΣ
19:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - ΑΕΚ
21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός
21:00: ΠΑΟΚ - Άρης
21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός