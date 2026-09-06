Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ανοησία... μεγατόνων από τον Ντέσερς και απευθείας αποβολή (vid) 06-09-2026 23:02 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Σίριλ Ντέσερς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αδιανόητη ανοησία από τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος μπήκε στο ματς στο 62' και στο 69ο λεπτό χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη, με τον Τσβάιερ να ελέγχει τη φάση στο VAR και να αποβάλλει με απευθείας κόκκινη τον φορ του Παναθηναϊκού. Δειτε εδώ: Φοβάται τις διαρροές από τα δεξιά ο Μητσοτάκης: Τα τρία πρόσωπα της ΝΔ που πολεμούν με κάθε τρόπο τον Σαμαρά instanews.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Ανοησία... μεγατόνων από τον Ντέσερς και απευθείας αποβολή (vid) SHARE