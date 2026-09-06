Ανοησία... μεγατόνων από τον Ντέσερς και απευθείας αποβολή (vid)

Αδιανόητη ανοησία από τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος μπήκε στο ματς στο 62' και στο 69ο λεπτό χτύπησε εκτός φάσης τον Μιχαηλίδη, με τον Τσβάιερ να ελέγχει τη φάση στο VAR και να αποβάλλει με απευθείας κόκκινη τον φορ του Παναθηναϊκού.

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