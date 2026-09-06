Η Μίλαν είχε ευκαιρία να φύγει με μεγάλη νίκη από το Τορίνο, όμως η Γιουβέντους «χτύπησε» στις καθυστερήσεις και πήρε το 1-1.

Σε ένα ματς με πολύ λίγες φάσεις, η Μίλαν βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί αλλά η Γιουβέντους είπε την τελευταία λέξη. Έτσι, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να κάνει το απόλυτο έπειτα από 3 αγωνιστικές στην Serie A και αμφότερες έμειναν πίσω από Ρόμα και Ίντερ που έχουν κάνει το 3x3.

Η Γιουβέντους είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μέρους, κυκλοφορώντας καλύτερα την μπάλα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να απειλήσει. Ο Τσίκο Κονσεϊσάο ήταν από τους πιο δραστήριους των γηπεδούχων, ο οποίος είχε την καλύτερη στιγμή με βολέ μέσα από την περιοχή όπως ο Μενιάν του είπε «όχι».

Στην επανάληψη, οι Τορινέζοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 55' έφτασαν μια ανάσα από το γκολ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ επιχείρησε δυνατό σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο η Μίλαν αδυνατούσε να φανεί επιθετικά.

Κόντρα στη ροή του αγώνα όμως, οι Rossoneri χρειάστηκαν μία φάση για να σκοράρουν. Στο 68’, ο Τσουκουέζε βρήκε με εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού τον Σισέ και εκείνος, με κοντρόλο, ντρίμπλα και συρτό σουτ στη γωνία μέσα από την περιοχή, έδωσε το προβάδισμα στη Μίλαν (0-1). Η εικόνα έδειχνε πως οι φιλοξενούμενοι θα έφευγαν με το τρίποντο, όμως στο 92’, ο Κουπμάινερ έκανε τη σέντρα και ο Γκάτι με δυνατή κεφαλιά έγραψε το τελικό 1-1.