Στο νοσοκομείο για τον Ελ Κααμπί ο Μαρινάκης: «Είσαι δυνατός, νικητής, μέλος του Ολυμπιακού για πάντα!»

Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού επισκέφτηκε τον άτυχο Μαροκινό επιθετικό, εμψυχώνοντάς τον και ζητώντας του, ευθέως, να μείνει στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια για μια ζωή!

Αναλυτικά, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη δίπλα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί:

«Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος! Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει η αποκατάστασή σου, ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός.

Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς.

Και κάτι ακόμη: θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα. Να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής!»