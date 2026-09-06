MENU
LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
ΟΑΚΑ - ΣΚΑΪ
3η αγωνιστική Stoiximan Super League
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
3 1
<% getScoreHome(1462873) %> <% getScoreAway(1462873) %>
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ MATCH REPORT
Διαιτητης
  • Φέλιξ Τσβάιερ
  • Πασκάλ Μίλερ (VAR)
  • Μάρκους Έρχαρντ Σιν (AVAR)
Βοηθοι
  • Ρόμπερτ Κέμπτερ
  • Νικολάι Κίμεγερ
Τεταρτος
  • Φώτιος Πολυχρόνης
Σκορερς
  • 29' Ταμπόρδα
  • 39' Τετέι
  • 53' Τετέι
Κοκκινες καρτες
  • 69' Ντέσερς
Σκορερς
  • 90+2' Ούγκρεσιτς
Κιτρινες καρτες
  • 45+1' Μπαταούλας
Κοκκινες καρτες
  • 15' Ελουστόντο

Live: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ