Live: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
ΟΑΚΑ - ΣΚΑΪ
3η αγωνιστική Stoiximan Super League
3η αγωνιστική Stoiximan Super League
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
3 1
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ΠΑΟΚ
Διαιτητης
- Φέλιξ Τσβάιερ
- Πασκάλ Μίλερ (VAR)
- Μάρκους Έρχαρντ Σιν (AVAR)
Βοηθοι
- Ρόμπερτ Κέμπτερ
- Νικολάι Κίμεγερ
Τεταρτος
- Φώτιος Πολυχρόνης
Σκορερς
- 29' Ταμπόρδα
- 39' Τετέι
- 53' Τετέι
Κοκκινες καρτες
- 69' Ντέσερς
Σκορερς
- 90+2' Ούγκρεσιτς
Κιτρινες καρτες
- 45+1' Μπαταούλας
Κοκκινες καρτες
- 15' Ελουστόντο