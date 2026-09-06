Nέο δοκάρι για την Κηφισιά, ξανά με τον Πόμπο (vid)

Ο Πόμπο είχε δυνατό σουτ στο δοκάρι στο ξεκίνημα του ματς, τούτη τη φορά με το 2-0 υπέρ του ΟΦΗ διαμορφωμένο... σταμάτησε ξάνα σε δοκάρι και Χριστογιώργο και δεν μπόρεσε να μειώσει για την Κηφισιά στο Παγκρήτιο.

Δείτε εδώ την περιπετειώδη φάση: