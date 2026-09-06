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Nέο δοκάρι για την Κηφισιά, ξανά με τον Πόμπο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Πόμπο είχε δυνατό σουτ στο δοκάρι στο ξεκίνημα του ματς, τούτη τη φορά με το 2-0 υπέρ του ΟΦΗ διαμορφωμένο... σταμάτησε ξάνα σε δοκάρι και Χριστογιώργο και δεν μπόρεσε να μειώσει για την Κηφισιά στο Παγκρήτιο.

Δείτε εδώ την περιπετειώδη φάση: 

Nέο δοκάρι για την Κηφισιά, ξανά με τον Πόμπο (vid)