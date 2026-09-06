Τα Highlights της νίκης του ΟΦΗ απέναντι στην Κηφισιά (vid)

Ο ΟΦΗ πέτυχε δύο... γρήγορα γκολ στο πρώτο μέρος και παρά την αντίδραση που επιχείρησε να βγάλει η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στη συνέχεια, πήρε νέο «τρίποντο» με δράστες δύο Έλληνες, τον Ανδρούτσο και τον Μπουχαλάκη.

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