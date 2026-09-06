Ο Σίμονς βλέπει το μέλλον του στους Κινγκς

Ο Μπεν Σίμονς θα ήθελε να μείνει για καιρό στους Σακραμέντο Κινγκς, αν κυλήσει καλά η φετινή σεζόν.

Ο Μπεν Σίμονς θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και στο ΝΒΑ τη νέα σεζόν, καθώς συμφώνησε με τους Σακραμέντο Κινγκς για μονοετές συμβόλαιο.

Ο Μαρκ Σπίαρς του «ESPN» μίλησε για την περίπτωσή του και αποκάλυψε κάτι που του ανέφερε η αδελφή του 30χρονου φόργουορντ. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως αν κυλήσει καλά η φετινή σεζόν, ο Σίμονς θα ήθελε να παραμείνει στους «Βασιλιάδες».

Θυμίζουμε πως τη σεζόν 2025-26 δεν αγωνίστηκε ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 πέρασε από τους Μπρούκλιν Νετς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.