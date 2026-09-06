Αναστασίου: «Ήμασταν καλύτεροι, ευχαριστώ στον κόσμο, αστάθμητοι παράγοντες έκαναν το παιχνίδι χειρότερο»

Ο προπονητής του Παναιτωλικού για τη νίκη επί του Λεβαδειακού, την τρίτη φετινή που διατηρεί πρώτο τον «Τίτορμο» στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στη NOVA μετά το 2-0 στη Λιβαδειά:

«Σαν ομάδα ήμασταν καλύτεροι. Κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες έκαναν το παιχνίδι χειρότερο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Νομίζω ότι είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες, δύο δοκάρια, δύο γκολ και ήμασταν η ομάδα που το ήθελε περισσότερο. Θέλει υπομονή, πίστη και τα είχαμε. Μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, τους κάναμε να πιστεύουν και τους δείξαμε ότι μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε. Είναι ακόμα νωρίς, η ομάδα δεν είναι ολοκληρωμένη. Προσπαθούμε να βάλουμε παίκτες σιγά, σιγά για να μην έχουμε τραυματισμούς. Το είπα και στον Μούσα Τζενεπό. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Του εξήγησα ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης».