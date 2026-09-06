Η Σασουόλο προηγήθηκε δύο φορές, όμως η Μπολόνια ισοφάρισε δύο φορές, τη δεύτερη με τον Ντόβμπικ στο 91' (2-2).

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση του Renato dall' Ara για την 3η αγωνιστική της Serie A, όμως είχε πολλά γκολ. Στο 19' οι Neroverdi προηγήθηκαν με τον Ρόιγκ, όμως στο 50' ο Πίκολι με κεφαλιά από κόρνερ ισοφάρισε. Στο 56' οι φιλοξενούμενοι πήραν και πάλι προβάδισμα με το κοντινό πλασέ του Άτζιτς, όμως στο 91' ο Αρτέμ Ντόβμπικ χάρισε τον βαθμό στους Rossoblu διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Ήταν ο πρώτος για την Μπολόνια, στους 4 πήγε η Σασουόλο.