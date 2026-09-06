Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Απειλεί με κεφαλιά του Μπαταούλα ο ΠΑΟΚ (vid) 06-09-2026 22:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μέσα από κόρνερ ο ΠΑΟΚ δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία του στο παιχνίδι στο 35ο λεπτό, με τον Μπαταούλα να παίρνει την κεφαλιά αλλά να σημαδεύει άουτ. Δείτε την φάση: «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Φοβάται τις διαρροές από τα δεξιά ο Μητσοτάκης: Τα τρία πρόσωπα της ΝΔ που πολεμούν με κάθε τρόπο τον Σαμαρά instanews.gr Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr Απειλεί με κεφαλιά του Μπαταούλα ο ΠΑΟΚ (vid) SHARE