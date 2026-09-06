Απειλεί με κεφαλιά του Μπαταούλα ο ΠΑΟΚ (vid)

Μέσα από κόρνερ ο ΠΑΟΚ δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία του στο παιχνίδι στο 35ο λεπτό, με τον Μπαταούλα να παίρνει την κεφαλιά αλλά να σημαδεύει άουτ.

Δείτε την φάση: