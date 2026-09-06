Εντιάι: «Με βοηθούν Βεζένκοφ και Φουρνιέ - Είναι τρελοί οι οπαδοί»

Ο Μπαγιέ Εντιάι μετά την κατάκτηση του Crete IBT από τον Ολυμπιακό μίλησε για τους Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ που τον βοηθούν να προσαρμοστεί, ενώ χαρακτήρισε και... τρελούς τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote:

Για την εμφάνισή του: «Είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είχα κάνει μόλις μία προπόνηση πριν το πρώτο αγώνα. Σήμερα ξεκίνησα βασικός. Μου αρέσει πολύ η ομάδα, και οι παίκτες και το επιτελείο με βοηθούν. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην άμυνα, που είναι το δυνατό μου στοιχείο, και ό,τι μπορώ στην επίθεση».

Για το τι να περιμένει ο κόσμος του Ολυμπιακού από τον ίδιο: «Δουλεύω το σουτ μου. Ο κόουτς περιμένει καλή άμυνα από εμένα. Ο Ολυμπιακός έχει σε κάθε θέση παίκτες με επιθετικό ταλέντο. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό: «Παίρνω μεγάλη βοήθεια από τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ. Μου αρέσουν οι φίλαθλοι, είναι τρελοί. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».