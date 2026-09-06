Χαραλάμπους: «Έπρεπε να πάρουμε κάτι περισσότερο, περνάμε μια δύσκολη περίοδο»

Ο προπονητής του Λεβαδειακού ήταν απογοητευμένος από την τρίτη διαδοχική ήττα, εκφράζοντας την πίστη για ανάκαμψη.

Οι δηλώσεις του Ηλία Χαραλάμπους μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό:

«Είναι από τα παιχνίδια που αυτά συμβαίνουν. Είχαμε την κατοχή και φτιάξαμε φάσεις, όμως ο αντίπαλος πέτυχε γκολ με την πρώτη ευκαιρία του. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, όμως όταν δεν βάζεις γκολ, δίνεις την ευκαιρία στον αντίπαλό σου να το κάνει. Περνάμε μία δύσκολη περίοδο, αλλά νιώθω ότι υπάρχει ταλέντο και ποιότητα. Σιγά, σιγά θα έρθουν τα γκολ και τα αποτελέσματα. Νιώθω ότι σήμερα έπρεπε να πάρουμε κάτι περισσότερο. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα. Είμαστε στην αρχή, έχουμε καινούριους παίκτες. Η ομάδα έπαιξε και δημιούργησε, απλά δεν έβαλε το γκολ. Όταν δεν βάζεις γκολ δεν παίρνεις αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στον Παναιτωλικό».