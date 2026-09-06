Νίστρουπ: «Αξίζαμε τη νίκη - Ήμασταν καλύτεροι…»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη με 3-0 επί του ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ στην κάμερα του ΣΚΑΙ.

«Αξίζαμε τη νίκη, ήμασταν καλύτεροι όταν είμασταν 11 εναντίον 11, 11 εναντίον 10, 10 εναντίον 10, και στα 30 δευτερόλεπτα που παίξαμε 10 εναντίον 9. Η εικόνα μας ήταν πολύ καλή και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος.

Κερδίσαμε ένα σημαντικό αγώνα και κάναμε καλή εμφάνιση. Και πέρσι είχαμε παιχνίδια που είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ αλλά η νίκη σου δίνει τρεις βαθμούς. Συνεχίζουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά που είναι πολύ καλή ομάδα, και μετά τον Παναιτωλικό που έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο μας αγώνα που θα είναι δύσκολος».