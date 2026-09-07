Λίσι: «Το VAR ήταν ο πρωταγωνιστής» - Τι δήλωσε για Κόστα και Γιαννούλη

Ξεκάθαρα παράπονα για την επίμαχη φάση του Εντιαγέ είχε ο Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό (3-1) - Τι δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός για τον Γιαννούλη και τον Κόστα.

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου «είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά γιατί σήμερα ήταν πρωταγωνιστής το VAR», σχολιάζοντας παράλληλα την κατάσταση των Γιαννούλη-Κόστα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τα αίτια της ήττας: «Νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Κάναμε κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε το ματς. Ωστόσο είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά γιατί σήμερα ήταν πρωταγωνιστής το VAR».

Για το VAR ποιες φάσεις εστιάζει: «Είναι ξεκάθαρο το πέναλτι στον Σερίφ στο πρώτο ημίχρονο. Μπορώ να καταλάβω ότι ο διαιτητής δεν το είδε, είναι πιθανό από εκεί που ήταν, αλλά υπάρχει το VAR. Αν δείτε τη φάση σε ριπλέι από πίσω, είναι παραπάνω από ξεκάθαρο. Είναι απίστευτο ότι δεν τον κάλεσαν. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το VAR παρενέβη σε μία φάση που το κόρνερ μετατράπηκε σε άουτ σωστά. Γιατί δεν παρενέβη και στη φάση του Εντιαγέ, ο οποίος τσιμπάει τη μπάλα. Είμαστε εκτός Ευρώπης για ένα πέναλτι που δεν υπάρχει και σήμερα δεν δίνεται ένα καθαρό πέναλτι υπέρ μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστείς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, γιατί διαχωρίζω τα δύο θέματα αυτά».

Για το αν διακρίνει ένα πρόβλημα στην προσωπικότητα της ομάδας και για τον Γιαννούλη: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, η ομάδα μου έκανε μεγάλη προσπάθεια. Παίξαμε πολλά λεπτά με παίκτη λιγότερο. Όσον αφορά τον Γιαννούλη, είναι αδύνατο να πούμε κάτι ξεκάθαρο τώρα πρέπει να περιμένουμε».

Για την έλευση Κόστα και την αλλαγή του Αντρίγια: «Όσον αφορά τον Ντιέγκο (Κόστα) κάναμε αυτή τη μεταγραφή γιατί ήταν ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη θέση και θα μας δώσει πολλά. Σχετικά με την αλλαγή του Αντρίγια, έγινε για ξεκάθαρους τακτικούς λόγους. Διαφορετικοί παίκτες Αντρίγια και Χατσίδης, ο δεύτερος έκρινα ότι έπρεπε να είναι μέσα».

