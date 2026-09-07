Αποχώρησε με πατερίτσες και δεμένο πόδι από το ΟΑΚΑ ο Γιαννούλης (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποχώρησε τραυματίας από το ΟΑΚΑ, με τον Έλληνα μπακ να υποβάλλεται σε εξετάσεις τις επόμενες ημέρες για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η ατυχία χτύπησε και πάλι την πόρτα του ΠΑΟΚ, αφού σε μία ανύποπτη φάση, ο Δημήτρης Γιαννούλης γύρισε το πόδι του, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος με δυνατούς πόνους.

Μάλιστα, για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο χρειάστηκε φορείο, ενώ αξίζει να σημειωθεί το χειροκρότημα του κόσμου του Παναθηναϊκού, δείχνοντας σεβασμό στον διεθνή ποδοσφαιριστή και την δύσκολη στιγμή που είχε.

Το ιατρικό τιμ του Δικεφάλου φρόντισε προσωρινά τον Γιαννούλη, δένοντάς του το πόδι χαμηλά, ενώ χρειάστηκαν και πατερίτσες για να μπορέσει να περπατήσει κατά την αποχώρηση της ομάδας από το ΟΑΚΑ.

Δείτε το βίντεο του SDNA: