Μάτος: «Αν έχουν αλλάξει οι κανόνες, ας το επικοινωνήσουν» (vid)

Τα έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία κόντρα στον Παναθηναϊκό, εξέφρασε στις δηλώσεις του ο Λέο Μάτος

Ο Βραζιλιάνος αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου τοποθετήθηκε μετά την ήττα στο ΟΑΚΑ, σχολιάζοντας τη φάση που διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, αλλά και τους στόχους των ασπρόμαυρων τη φετινή σεζόν.

«Αν έχουν αλλάξει τους κανόνες με τα φάουλ, ας το επικοινωνήσουν και σε μας», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Λέο Μάτος, με τους Θεσσαλονικείς να εκφράζουν τα έντονα παράπονά τους για τη φάση του πρώτου ημιχρόνου και την ανατροπή του Εντιαγέ μέσα στην περιοχή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου:

«Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με το VAR στην Ελλάδα. Σήμερα αποφάσισαν κάτι περίεργο. Αποφάσισαν σωστά να πάρουν πίσω το κόρνερ, δεν ήταν σωστή για μας. Αργότερα όμως, αποφάσισαν να μην κάνουν παρέμβαση για ένα απολύτως ξεκάθαρο πέναλτι για μας. Όλοι στο βίντεο είδαν ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει επαφή με τον Σέριφ από πίσω. Αν έχουν αλλάξει τους κανόνες με τα φάουλ, ας το επικοινωνήσουν και σε μας. Δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα άλλο λάθος. Έδωσαν κόρνερ για μας, δεν ήταν κόρνερ. Αν σκοράραμε από αυτό το κόρνερ, θα ήταν αντικανονικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκαναν σήμερα. Όσον αφορά το ματς, δίνω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκού έκανε καλό παιχνίδι και άξιζε τη νίκη. Εμείς δημιουργούμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, για να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Κατά την άποψή μου, πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την επιθετικότητα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον».