Το διπλό αμυντικό λάθος άφησε από το 15’ τον ΠΑΟΚ με μειονέκτημα, ο Παναθηναϊκός βρήκε τρία γκολ σε open play και έφτασε με το τελικό 3-1 στο 2Χ2, σε ένα ματς που αφήνει με σφοδρά παράπονα τον Δικέφαλο για τη φάση του πέναλτι στο 1-0.

Πρώτο ντέρμπι της σεζόν και δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα γκολ, το θέαμα και φυσικά η συζήτηση για τη διαιτησία. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταύρωσαν τα ξίφη τους νωρίς νωρίς, μόλις στην 3η αγωνιστική της Super League στο ΟΑΚΑ. Δύο ομάδες σε διαφορετικό μομέντουμ. Οι μεν «πράσινοι» στην... παραζάλη της απόκτησης του Ουναϊ και ο δε ΠΑΟΚ σε μία ιδιαίτερη εσωτερική συνθήκη.

4-4-2 από τον Τζέικομπ Νίστρουπ, κινούμενος με συνταγή... Λιβαδειάς, έχοντας τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ. Στην μεσαία γραμμή οι Καμαρά και Κάνγκουα, με τους Αντίνο και Ταμπόρδα στα «φτερά» και τους Λιβάι Γκαρσία και Τετέι στην επίθεση.

Με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από την εστία ο Δικέφαλος και τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Γιαννούλη στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ' αριστερά. Στα χαφ κινήθηκαν οι Σανταμαρία και Ζαφείρης, με τον Δημήτρη Πέλκα να επιστρέφει στο «δέκα» πίσω από τον Σερίφ Εντιαγέ. Στα εξτρέμ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάχα Άλι.

Με... ορμή από τον κόσμο του που έδωσε δυναμικό «παρών» στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός ανέλαβε με το «καλησπέρα» τα ηνία της αναμέτρησης, με τo δίδυμο των επιθετικών του να ψάχνει τη ζημιά μέσα από το 1vs1, βάζοντας δύσκολα στους στόπερ του Δικεφάλου. Μόλις στο 12΄οι γηπεδούχοι έστειλαν την πρώτη προειδοποιητική βολή, μέσα από μία σέντρα του Ταμπόρδα με το εξωτερικό, ωστόσο, ο Παβλένκα σταμάτησε την δυνατή κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία.

Τρία λεπτά αργότερα, ο ιδιαίτερα κινητικός Ταμπόρδα έβγαλε μία εξαιρετική πάσα στον Τετέι, με τον Ελουστόντο να τον ανατρέπει και να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα. Από το 15΄της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή πλάνου, με τον Αλέσιο Λίσι να «θυσιάσει» τον Πέλκα, ρίχνοντας τον Δημήτρη Μπαταούλα στο κέντρο της άμυνας και στο πλευρό του Μιχαηλίδη, σε μία προσπάθεια να διαχειριστεί το αριθμητικό μειονέκτημα της ομάδας του.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε μπει καλά στο ματς, μέχρι τη στιγμή της αποβολής είχε βγει κανά δυό φορές στην αντεπίθεση, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο και δη να απειλήσει τον Πένια. Από το 15' και έπειτα, το έργο του έγινε ακόμη δυσκολότερο, θεωρητικά, καθώς ο Παναθηναϊκός κυκλοφορούσε με ιδιαίτερη άνεση τη μπάλα στο επιθετικό τρίτο, ψάχνοντας διαδρόμους και από τον άξονα και από τις πτέρυγες.

Στο 24΄οι «πράσινοι» είχαν ακόμη μία στιγμή στο ματς, με δημιουργό τον Τετέι, εκτελεστή τον Λιβάι, αλλά το γύρισμα του τελευταίου κατέληξε στον Παβλένκα. Εν τέλει ο Παναθηναϊκός βρήκε αυτό που έψαχνε στο 29', όταν ο Αντίνο έστρωσε στον Κυριακόπουλο, εκείνος έκανε σέντρα ακριβείας και ο Ταμπόρδα με κεφαλιά «έγραψε» το 1-0!

Ο ΠΑΟΚ έδειχνε «πληγωμένος» από την κακή ανασταλτική του λειτουργία, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, έχει κάθε δικαίωμα να τα «βάζει» και με τον διαιτητή που του στέρησε καθαρό πέναλτι και ενδεχομένως την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Πρόκειται για τη φάση στο 34' της ανατροπής του Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν μέσα στην περιοχή, αλλά ο Τσβάιερ και ο VAR έκριναν πως δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο... Στην εξέλιξη της φάσης, από το κόρνερ που εκτέλεσαν οι «ασπρόμαυροι», προήλθε και η πρώτη τελική του Δικεφάλου με την κεφαλιά του Μπαταούλα που πέρασε άουτ (35΄).

Η μπάλα όμως πέρασε και πάλι στα πόδια του Παναθηναϊκού και ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, φρόντισε στο 38΄να δώσει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του, «χορεύοντας» όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Με ένα καταπληκτικό τελείωμα, «έγραψε» το 2-0, εν μέσω αποθέωσης.

Το σύνολο του Νίστρουπ θα μπορούσε εύκολα να φτάσει και σε ένα τρίτο γκολ πριν την ολοκλήρωση του α΄μέρους, όταν ο Τετέι κέρδισε πέναλτι για χέρι του Μπαταούλα, αλλά ο Παβλένκα είπε «όχι» στον Ταμπόρδα, με το 2-0 να συνοδεύει τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα, μετά από ένα γεμάτο 45λεπτο.

Με μία αλλαγή ξεκίνησε το β΄μέρος από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να ρίχνει τον Χατσίδη, αποσύροντας τον Αντρίγια. Εκ του αποτελέσματος όμως, το ματς είχε πάρει το δρόμο του, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με μία τρομερή άνεση και ελευθερία, στριμώχνοντας διαρκώς τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι σε ένα ακόμη παιχνίδι στα μετόπισθεν έδειχναν ιδιαίτερα ευάλωτοι. Κάτι που φάνηκε και στο 52΄, με τη σέντρα του Κάνγκουα στην πλάτη της άμυνας του Δικεφάλου, άψογη κεφαλιά του Τετέι και 3-0!

Από εκεί και πέρα, ο Νίστρουπ φάνηκε πως κάνει περισσότερο διαχείριση υλικού, αποσύροντας Ταμπόρδα και Κάνγκουα για να ρίξει Ντέσερς και Λούζα (62΄). Ο Παναθηναϊκός όμως έμοιαζε απόλυτα κυρίαρχος, πολιορκώντας διαρκώς τον ΠΑΟΚ με επικίνδυνες στιγμές. Στο 61΄ο Αντίνο πέρασε στον Τετέι, εκείνος έβγαλε κάθετη στον Κάνγκουα, όμως το τσίμπημα που επιχείρησε βρήκε πάνω στον εξερχόμενο Παβλένκα, με τη μπάλα να καταλήγει άουτ.

Κόντρα στην εικόνα της άμυνάς του, ο μόνος που έδειχνε να το παλεύει και να... μένει όρθιος ήταν ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος σταμάτησε το πλασέ του Λιβάι ενώ στο 66' κατέγραψε και τεράστια επέμβαση στο τσίμπημα του Ντέσερς από κοντά! Αυτή ήταν και η τελευταία στιγμή του Νιγηριανού στο ματς, καθώς αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για χτύπημα στον Μιχαηλίδη εκτός φάσης, αφού προηγουμένως ο Σβάιερ τσέκαρε τη φάση στο VAR και απέσυρε την κίτρινη που ήταν η αρχική του απόφαση (69').

Παράλληλα, ντεμπούτο για τον Ουναΐ (67'), στη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό, μετά από 483 ημέρες, σηκώνοντας στο... πόδι το ΟΑΚΑ. Διπλή αλλαγή από τον Λίσι και Τάισον αντί Άλι, Ούγκρεσιτς αντί Ζαφείρη στο 75'. Από τη στιγμή της αποβολής του Ντέσερς, και της αριθμητικής ισορροπίας, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να το ισορροπήσει και αγωνιστικά, αλλά και πάλι είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά του, ο οποίος στο 88' σταμάτησε τον Ουναΐ, καταγράφοντας μία ακόμη επέμβαση.

Εν τέλει, σε ένα ματς που είχε πάρει το δρόμο του, ο ΠΑΟΚ μείωσε στο φινάλε σε 3-1 με τον Ούγκρεσιτς που εκμεταλλεύτηκε το παράλληλο γύρισμα του Κένι και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Η βραδιά για τους Θεσσαλονικείς όμως έγινε ακόμη πιο... βαριά με τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο και δεν έδειχνε σε καθόλου καλή κατάσταση.

Τελικό 3-1 στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να «καρπώνεται» αποτέλεσμα από το ωραίο ποδόσφαιρο, «γεμίζοντας» τον κόσμο του, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που πέρα από τα σφοδρά παράπονα, πρέπει να δει όλα όσα πήγαν λάθος στο πρώτο ντέρμπι, σε μία εξαιρετική δύσκολη βραδιά για όλους.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Φαν Ντρόγκελεν, Ντε Φράι, Καμαρά(90' Μπινιάρης), Κάνγκουα(62' Λούζα), Αντίνο, Ταμπόρδα(62' Ντέσερς), Λιβάι Γκαρσία(90' Ραστόντερ), Τετέι(67' Ουναΐ)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Γιαννούλης, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Σανταμαρία(58' Καμαρά), Ζαφείρης(75' Ούγκρεσιτς), Πέλκας(18' Μπαταούλας), Άλι(75' Τάισον), Ζίβκοβιτς(46' Χατσίδης), Εντιαγέ