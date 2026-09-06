Η Τουρκία ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας με 3-2 σετ της Ιταλίας στον μεγάλο τελικό του Eurovolley στην Κωνσταντινούπολη.

Η ομάδα του Ντανιέλε Σανταρέλι χρειάστηκε να επιστρέψει δύο φορές από θέση κυνηγού, καθώς οι Ιταλίδες προηγήθηκαν τόσο με 1-0 όσο και με 2-1. Η Τουρκία, όμως, βρήκε τις απαντήσεις, οδήγησε την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ και εκεί επέβαλε τον ρυθμό της, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη ανατροπή.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης ήταν η Μελίσα Βάργκας, η οποία ολοκλήρωσε τον τελικό με 28 πόντους, ενώ η Ζεχρά Γκιουνές πρόσθεσε 12. Από την πλευρά της Ιταλίας, η Πάολα Εγκόνου σημείωσε επίσης 28 πόντους, η Εκατερίνα Αντρόποβα είχε 15 και η Μίριαμ Σίλα 12.

Νωρίτερα, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, η Σερβία επικράτησε με 3-1 σετ (25-21, 25-19, 15-25, 25-18) της Πολωνίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Το ματς

Η Ιταλία μπήκε καλύτερα στον τελικό και μετά το αρχικό 8-8 άρχισε να δημιουργεί σημαντική διαφορά. Με την Εγκόνου να πρωταγωνιστεί επιθετικά και τις Αντρόποβα και Σίλα να δίνουν σημαντικές λύσεις, η ομάδα του Χούλιο Βελάσκο ξέφυγε με 13-8. Η Αντρόποβα με άσο διαμόρφωσε το 17-9, ενώ το μπλοκ της Σίλα έφερε το 20-11. Η Εγκόνου έδωσε το πρώτο σετ πόιντ στο 24-15 και η Ντανέζι διαμόρφωσε το τελικό 25-16 για το 1-0.

Οι Ιταλίδες ξεκίνησαν δυνατά και το δεύτερο σετ, φτάνοντας στο 9-5 μετά από δύο συνεχόμενους άσους της Εγκόνου και στη συνέχεια στο 12-6 με την Αντρόποβα. Η Τουρκία, ωστόσο, δεν άφησε το σετ να ξεφύγει. Η Ερντέμ βοήθησε ώστε η διαφορά να μειωθεί στο 12-10 και η Βάργκας έφερε τις δύο ομάδες στα ίσα (15-15). Η Ιταλία ανέκτησε προσωρινά το προβάδισμα με 19-17, όμως η Τσεμπετσίογλου ισοφάρισε σε 20-20 και η Τουρκία πέρασε μπροστά με 22-20. Το μπλοκ της Γκιουνές διαμόρφωσε το 24-21, πριν η Βάργκας τελειώσει το σετ με μπλοκ άουτ για το 25-22 και το 1-1.

Στο τρίτο σετ η εικόνα άλλαξε ξανά ολοκληρωτικά. Η Ιταλία προηγήθηκε από νωρίς με 6-2 και με άσο της Σίλα έφτασε στο 11-5. Η Αντρόποβα ανέβασε τη διαφορά στο 14-7 και λίγο αργότερα, με άσο, έκανε το 18-8. Το μπλοκ της Όρο έφερε το 22-11, η Σίλα εξασφάλισε το σετ πόιντ στο 24-12 και η Αντρόποβα έγραψε το 25-12, δίνοντας ξανά προβάδισμα στην Ιταλία με 2-1.

Με την πλάτη στον τοίχο, η Τουρκία αντέδρασε άμεσα. Οι οικοδέσποινες μπήκαν εντυπωσιακά στο τέταρτο σετ και προηγήθηκαν με 6-1, ενώ λίγο αργότερα η διαφορά έφτασε στους επτά πόντους (10-3). Η Ερντέμ έκανε το 13-6, με την Ιταλία να επιχειρεί σταδιακά να επιστρέψει. Οι Ιταλίδες πλησίασαν μέχρι το 17-16, όμως η Βάργκας έδωσε ξανά ανάσα στην ομάδα της για το 21-18. Η άστοχη επίθεση της Εγκόνου έφερε έξι σετ πόιντ στην Τουρκία (24-18). Η Ιταλία κατάφερε να σβήσει τα τρία πρώτα, αλλά η Σαχίν τελείωσε το σετ στο 25-21 και έστειλε τον μεγάλο τελικό στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ η Τουρκία πήρε από νωρίς το προβάδισμα με 3-1, πριν η Σίλα ισοφαρίσει σε 4-4. Σε εκείνο το σημείο η Ερντέμ ανέλαβε δράση και με τρεις συνεχόμενους πόντους βοήθησε την ομάδα της να ξεφύγει με 8-4. Η Τουρκία διατήρησε τον έλεγχο, με την Μπαλαντίν να κάνει το 10-6 και την Γκιουνές, με μπλοκ, να ανεβάζει τη διαφορά στο 12-7. Η Βάργκας διαμόρφωσε το 13-8 και λίγο αργότερα έδωσε στην ομάδα της ματς πόιντ για το 14-9. Η Σίλα κράτησε προσωρινά ζωντανή την Ιταλία μειώνοντας σε 14-10, όμως η Εγκόνου αστόχησε από τη γραμμή του σερβίς και το 15-10 έδωσε το τρόπαιο στην Τουρκία.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-16

2ο σετ: 8-5, 16-15, 20-21, 22-25

3ο σετ: 8-2, 16-8, 21-11, 25-12

4ο σετ: 3-8, 12-16, 18-21, 21-25

5ο σετ: 4-5, 6-10, 7-12, 10-15

*Οι πόντοι της Ιταλίας προήλθαν από 56 επιθέσεις, 11 άσσους, 16 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων, ενώ της Τουρκίας προήλθαν από 57 επιθέσεις, 2 άσσους, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 2-3 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15) σε 122′

Ιταλία (Χούλιο Βελάσκο): Όρο 4 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 0% υπ. – 0% αρ.), Ντανέζι 10 (5/10 επ., 5 μπλοκ), Σίλα 12 (10/25 επ.,1 άσσος, 1 μπλοκ, 30% υπ. – 13% αρ.), Εγκόνου 28 (22/56 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Φαρ 10 (4/10 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αντρόποβα 16 (11/36 επ., 5 άσσοι, 44% υπ. – 22% αρ.) / Φερσίνο (λ, 53% υπ. – 18% αρ.), Κάμπι, Σπίριτο (0% υπ. – 0% αρ.), Αντίγκουε 3 (3/6 επ.), Τζιοβανίνι (67% υπ. – 67% αρ.)

Τουρκία (Ντανιέλε Σανταρέλι): Βάργκας 28 (26/61 επ., 2 μπλοκ), Μπαλαντίν 8 (7/20 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. – 39% αρ.), Σαχίν Ε. 4 (3/8 επ., 1 άσσος, 0% υπ. – 0% αρ.), Ερντέμ 7 (5/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 100% υπ. – 100% αρ.), Γκιουνές 12 (6/13 επ., 6 μπλοκ, 100% υπ. – 100% αρ.), Αϊντίν (0/3 επ., 43% υπ. – 14% αρ.) / Όργκε λ, 43% υπ. – 30% αρ.), Σαχίν Σ. (0/1 επ., 33% υπ. – 33% αρ.), Ακαρτσεσμέ (0% υπ. – 0% αρ.), Τσεμπετσίογλου 8 (7/21 επ., 1 μπλοκ, 43% υπ. – 36% αρ.), Οζμπάι (0/1 επ.), Ερκέκ 3 (3/6 επ., 50% υπ. – 25% αρ.)