Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 100-74 τη Νάπολι κατακτώντας το τουρνουά του Ούντινε, με τον Τζέντι Όσμαν να κάνει ακόμα μία εκπληκτική εμφάνιση με 31 πόντους και 6 τρίποντα.

Ο Τούρκος άσος του Δικεφάλου παίζει σε άλλο… επίπεδο, σκόραρε με κάθε τρόπο, δείχνοντας τη μεγάλη του ποιότητα. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε με δύο νίκες το «Memorial Piera Pajetta» στο Ούντινε με μία μεστή και πειστική εμφάνιση, ενώ στον τελικό δεν αγωνίστηκαν ο Νικ Καλάθης και ΡαϊΚουάν Γκρέι.

Μετά τον Όσμαν, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP του τουρνουά (με 22 και 31 πόντους στα δύο ματς), ξεχώρισαν επιθετικά ο Νίκος Χουγκάζ με 13 πόντους, ο Νάσος Μπαζίνας με 12 πόντους και 8 ασίστ και ο Τρέβορ Χάτζινς με 10 πόντους, ενώ για τη Νάπολι ο Τοτέ είχε 18 πόντους.

Επόμενο φιλικό για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, αυτό στις 12 Σεπτεμβρίου ξανά στην Ιταλία κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, που θα είναι και το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα.

«Καυτός» Όσμαν και σταθερά μπροστά ο ΠΑΟΚ

Με τον Όσμαν να ξεκινάει ζεστός με τρία τρίποντα ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά με 10-14, ενώ με σημαντικές επιθετικές βοήθειες των Χουγκάζ και Χάτζινς έγινε το 14-23. Η Νάπολι έτρεξε ένα μικρό σερί 5-0, το οποίο διέκοψε ο Χάτζινς με τρίποντο για το 19-26 του δεκαλέπτου.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να… ίπταται με οδηγό τον Όσμαν, ο οποίος φτάνοντας τους 16 πόντους και σκοράροντας με κάθε τρόπο, έγραψε το 32-43. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν εκ νέου, μείωσαν στο καλάθι (44-47), αλλά με την επιστροφή του στο παρκέ ο Όσμαν πέτυχε το πέμπτο του τρίποντο (19π.), που διαμόρφωσε το 44-50 του ημιχρόνου.

Έσφιξε την άμυνα, έτρεξε και ξέφυγε με 20+

Με Χάτζινς και Όσμαν ο ΠΑΟΚ θέλησε να επιβάλει ξανά τον ρυθμό του, ξέφυγε ξανά με διψήφια διαφορά (53-65), παίρνοντας τα ριμπάουντ και τρέχοντας στο ανοικτό γήπεδο. Η άμυνα του Δικεφάλου δεν άφηνε περιθώρια αντίδρασης στην Νάπολι και ο Περσίδης με τρίποντο και κάρφωμα έφερε την ομάδα του στο +17 (55-72), προτού οι γηπεδούχοι μειώσουν στο 57-72 της τρίτης περιόδου.

Για δύο λεπτά ο ΠΑΟΚ έδειξε μια μικρή χαλάρωση και η Νάπολι με τρίποντο του Ντάουτιν μείωσε σε 65-74. Εκεί, ο Μπαζίνας με σκορ και δημιουργία, συνεργαζόμενος με τον Αλεξάντερ, έφερε τον ΠΑΟΚ στο 65-81. Με την επιστροφή του στο παρκέ, ο Όσμαν έβαλε ακόμα ένα τρίποντο για το 66-86 στο 35’, ενώ ο Μπαζίνας αύξησε την απόσταση στο +25 (70-95) στο 37’. Στο φινάλε του αγώνα ο Φίλλιος ήταν αυτός που με 1/2 βολές έγραψε το τελικό 74-100, με τον ΠΑOΚ να κατακτάει το τουρνουά του Ούντινε.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 44-50, 57-72, 74-100

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Φίλλιος 1, Μήτρου-Λονγκ 7, Όσμαν 31 (6), Αλεξάντερ 7, Χουγκάζ 13 (3), Ομορούγι 4, Χάτζινς 12 (2), Φόστερ 8 (1), Περσίδης 5 (1), Μουρ, Μπαζίνας 12, Κακλαμανάκης.

Νάπολι (Ρέπεσα): Σπίσου 9 (3), Σέλιας 3, Ντάουτιν 7 (1), Φατζιάν 1, Πετρουτσέλι 11 (1), Ουάιτ 11 (2), Γιακιμόφσκι 3, Τοτέ 18, Ράμσεϊ 11 (2).