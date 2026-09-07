Ασύλληπτη «πρεμιέρα» του Ουναΐ: «Τρομάζουν» τα στατιστικά του!

O Αζεντίν Ουναΐ φόρεσε ξανά την φανέλα του Παναθηναϊκού, μετά την μεγάλη μεταγραφή του, με τον Μαροκινό χαφ στα λεπτά που αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ να καταγράφει αδιανόητα νούμερα.

Ο 26χρονος μέσος, μπήκε στην αναμέτρηση στο 67ο λεπτό και άμεσα έκανε αισθητή την παρουσία του στα 23 λεπτά που αγωνίστηκε, με τα στατιστικά του να προκαλούν «τρόμο».

Ο Ουναΐ είχε 38 ενέργειες με την μπάλα, 24/28 (86%) εύστοχες πάσες, 18/20 (90%) εύστοχες πάσες στο αντίπαλο μισό, ενώ κατέγραψε και δύο τελικές, με την μια εντός στόχου.

Ο Μαροκινός χαφ, παράλληλα είχε 8/9 κερδισμένες μονομαχίες και 4/5 ντρίμπλες με τον Ουναΐ, να συμβάλει και μεσοαμυντικά με 7/8 κερδισμένες μονομαχίες εδάφους και 1/1 κερδισμένη εναέρια μονομαχία.